Sécurité alimentaire et malnutrition : LE RÔLE ESSENTIEL DES SERVICES SOCIAUX DE BASE

Le Commissariat à la sécurité alimentaire utilise cette approche dans les cercles de Nara et de Nioro du Sahel avec un programme qui apporte aux populations la santé, l’eau potable, l’éducation et les activités génératrices de revenus

Le ministre Commissaire à la sécurité alimentaire, Oumar Ibrahim Touré a achevé dimanche dernier à Nioro du Sahel une mission de supervision des activités du Programme de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les cercles de Nara et de Nioro du Sahel (PLIAM). Financé par le Fonds belge de sécurité alimentaire (FBSA) pour un montant de 10,3 milliards Fcfa et pour une durée de 5 ans (2012-2016), le PLIAM vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables au niveau des cercles de Nara et de Nioro du Sahel. Il s’emploie à favoriser leur accès aux facteurs de production, technologies et marchés et à renforcer les capacités des acteurs locaux dans la prise en charge de la sécurité alimentaire dans le développement local.

Le PLIAM couvre les secteurs et sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la santé, de l’hydraulique villageoise, de l’éducation, de la micro-finance, de la couverture sanitaire et de la décentralisation. Le PLIAM a été exécuté sur le terrain par plusieurs partenaires et ONG comme SOS Faim, Vétérinaires sans frontières/Belgique, Croix rouge belge, Croix rouge malienne, PROTOS, United nations capital development Fund, Fonds d’équipements des Nations unies (UNCD/FENU), Appui aux collectivités locales (ACL), etc. La FAO a assuré l’assistance technique du programme.

Le ministre commissaire s’est dit très satisfait des résultats obtenus à l’issue de sa visite de supervision de trois jours à Nioro du Sahel et dans la Commune rurale de Simby (située à 60 kilomètres du chef-lieu de cercle). La visite a été couronnée par la naissance au Centre de santé communautaire de Simby d’un petit garçon de Raba Traoré et de Sidi Diakité, tous du Koukouroumé, village situé à 15 kilomètres de Simby. Raba Traoré qui est mère de trois premières filles, a été transportée très tôt le matin sur une charrette asine vers le Centre de santé communautaire de Simby, où elle a accouché fort heureusement sans complication. Les parents de l’enfant ont décidé de le baptiser Oumar Ibrahim Diakité. Le ministre a salué le geste et fait des bénédictions pour le nouveau né et ses parents.

REDUCTION DE LA PENIBILITE DU TRAVAIL DES FEMMES. Il faut rappeler que cette naissance sécurisée est le fruit d’un acte majeur posé, dont malheureusement certaines femmes n’ont pas bénéficié. En effet, le maire de la Commune rurale de Simby, Bakary Cissé a salué le PLIAM qui a réalisé une digue route sur la piste reliant le village de Simby à Koukouroumé. Selon ses explications, pendant l’hivernage la commune était complètement isolée de certains de ses villages à cause des passages infranchissables. Environ 4 femmes en phase d’accouchement ont péri pendant l’hivernage parce que leurs embarcations ne pouvaient pas franchir le cours d’eau pour rallier le Centre de santé communautaire de Simby, a témoigné le maire Bakary Cissé. Il a salué au nom de toute la collectivité la réalisation de la digue qui facilite les évacuations sanitaires urgentes, comme les cas des parturientes.

Bakary Cissé a également salué les autres réalisations comme le périmètre maraîcher qui est exploitée par 160 femmes du village de Koukouroumé. Toutefois, ont souligné les exploitantes, l’espace manque de point d’eau pour irriguer les parcelles. Ce village a aussi bénéficié de kits scolaires pour 120 élèves et de barrage de retenue d’eau. A Simby, les populations bénéficient des services d’un cabinet vétérinaire privé, d’un magasin d’aliment bétail et d’une unité de production de bio-pesticide à base de graines d’arbre nîmes. En effet, les graines de cet arbre sont écrasées et mélangées à d’autres ingrédients pour extraire par presse mécanique un liquide pesticide biologique utilisé pour la lutte contre les insectes ravageurs des cultures maraîchères. Le ministre commissaire a plaidé pour la réduction de la pénibilité de l’extraction à froid du liquide bio-pesticide. En effet, les femmes ont, dans une démonstration, réussi à extraire ce liquide.

Néanmoins cette remarque est loin d’occulter les motifs de satisfaction du ministre commissaire sur le terrain. Comme en attestent plusieurs réalisations à Nioro du Sahel. Cette localité bénéficie d’un complexe marché à bétail. Il est bâti sur une superficie de 3 hectares pour un coût de réalisation de 212,2 millions Fcfa et selon les normes techniques de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO).

NOTE D’ESPOIR. Oumar Ibrahim Touré a aussi apprécié les interventions des Croix rouges belge et malienne au niveau de l’Unité de récupération nutritionnelle intensive (URENI) du Centre de santé de référence de Nioro du Sahel. Là, ces équipes médicales interviennent pour la prise en charge des cas de malnutrition de la femme allaitante et ou enceinte et de l’enfant sous ses diverses formes. L’Union technique de la mutuelle (UTM) expérimente avec un succès remarquable la prise en charge des consultations médicales dans les zones d’intervention. Les femmes présentes n’ont pas tari d’éloges à l’endroit des praticiens.

Les mêmes gratitudes ont été formulées par les populations bénéficiaires de l’adduction sommaire d’eau potable de la localité de Madonga, village situé à quelques pâtés de distance de Nioro du Sahel.

Le forage couplé au château d’eau d’une capacité de stockage de 18 mètres cubes et fonctionnant avec 24 panneaux photovoltaïques a permis d’assurer l’approvisionnement des populations avec 7 bornes fontaines publiques et 32 branchements à domicile, selon les explications données par Adama Diallo, chef du projet volet hydraulique à PROTOS.

Faisant le point de sa visite de terrain, le ministre commissaire a salué l’exemplarité de la collaboration entre les équipes des différents partenaires d’exécution. Il a salué les résultats probants sur tous les segments de la sécurité alimentaire. Oumar Ibrahim Touré a salué également le partenaire belge qui se retire de la Région de Kayes pour concentrer ses interventions sur la Région de Koulikoro. Il a pris l’engagement que le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) ne ménagera aucun effort pour consolider les acquis du PLIAM. « Ce qui a été fait et réussi ici est salué partout », a reconnu le chargé des programmes de la FAO, Modibo Touré. Il a souligné que le Mali est le seul pays africain qui a atteint ses objectifs. Ces résultats plaident en faveur de la prolongation du PLIAM, a estimé Modibo Touré. Ce qui est tout le souhait exprimé par le ministre commissaire Oumar Ibrahim Touré qui a achevé sa visite sur une note d’espoir.

M. COULIBALY