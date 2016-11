Secteur des assurances : LES JOURNALISTES DANS L’UNIVERS DES ASSUREURS

Former et sensibiliser les journalistes sur les pratiques d’assurances en matière de transport, tel était l’objectif d’un séminaire organisé lundi dernier à la Maison de la presse par le Comité des compagnies d’assurances du Mali. L’ouverture des travaux était présidée par le président de la commission communication du Comité des compagnies d’assurances du Mali, Mohamed Compaoré.

La rencontre a permis aux hommes de médias d’approfondir leurs connaissances sur certaines notions clés dans le secteur particulier des assurances. Ils ont, par exemple, appris que le secteur de l’assurance au Mali est composé de 12 sociétés d’assurance dont 9 sociétés non vie (transport, immobilier, etc.) et 3 sociétés vie (retraite, décès, maladie, etc.). Le secteur compte également 247 intermédiaires composés de courtiers et d’agents généraux qui commercialisent les contrats d’assurance sur l’ensemble du territoire.

En 2015, la production du marché est estimée à plus de 35 milliards de Fcfa, soit 6,65% d’évolution par rapport à 2014. L’assurance non vie enregistre une part de marché de plus de 28 milliards soit 80,45%. Les prestations totales servies en 2015 se chiffrent à plus de 12 milliards de Fcfa. Les sociétés d’assurance ont ainsi financé l’économie malienne à hauteur de plus de 44 milliards de Fcfa.

«Compte tenu de sa situation de pays continental et eu égard à la presque inexistence de la production industrielle locale, le Mali est contraint de s’approvisionner à partir de l’extérieur. Donc, l’approvisionnement du pays aux divers biens est fortement lié à l’importation. Pour mieux sécuriser ces importations et sauvegarder les intérêts des importateurs, il est impératif que les risques dont leurs opérations encourent soient couverts par une assurance d’où la nécessité d’une assurance transport des marchandises à l’importation», dira Mahamadou Boubacar Sissoko, rapporteur de la commission technique transports des compagnies d’assurances du Mali. Au cours de son exposé, l’expert a expliqué en détails l’importance de l’assurance de façon générale et l’assurance maritime en particulier qui couvre le transport des marchandises.

Enfin, Mahamadou Boubacar Sissoko a évoqué les intérêts économiques pour l’importateur et l’assureur, notamment la sécurisation des produits importés, la proximité géographique et linguistique, la possibilité de ristourne aux souscripteurs de l’assurance des primes d’assurances perçues par les assureurs en cas d’annulation de l’objet de l’importation. Pour le cas spécifique de l’Etat, il s’agit de l’équilibre de la balance des paiements caractérisé par une baisse de sortie des devises, la perception des textes d’assurances de 4% sur la prime perçue par les assureurs sur toutes les facultés importées, et l’emploi garantie pour des centaines de personnes (courtiers, agents généraux, conseillers vie, experts, apporteurs d’affaires).

Babba B. Coulibaly