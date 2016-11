Renforcement des capacités des associations sportives : LE CNOS OFFRE DES ORDINATEURS A DIX NOUVELLES FEDERATIONS

Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des associations sportives nationales, le Comité national olympique et sportif (CNOS) a remis hier des équipements à dix nouvelles fédérations. Il s’agit de la Fédération malienne du bras de fer sportif (FMBFS), de la Fédération malienne de cricket (FeMaCrik), de la Fédération malienne du jeu de dames (FMJD), de la Fédération malienne de lutte traditionnelle (FMLT), de la Fédération malienne de natation (FMN), de la Fédération malienne de pétanque (FMP), de la Fédération malienne de tennis (FMT), de la Fédération malienne de tennis de table (FMTT), de la Fédération malienne de volleyball (FMVB) et de la Fédération malienne de yosei kan budo (FMYKB). Composé d’ordinateurs, d’imprimantes multifonctionnelles et d’onduleurs, le matériel a été remis aux représentants des fédérations par le président du CNOS, Habib Sissoko, en présence de plusieurs membres du bureau du comité.

Dans une brève allocution, le patron du mouvement olympique malien rappellera que c’est grâce à la subvention de l’Etat malien que le CNOS a pu lancer le programme de renforcement des capacités des fédérations qui permettra à toutes les associations nationales sportives d’avoir des équipements pour leur secrétariat respectif.

«Toutes les fédérations seront dotées d’équipements, qu’elles soient affiliées ou non au Comité national olympique et sportif. Si nous avons pu lancer ce programme, c’est grâce aux efforts consentis par les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta que nous remercions du fond du cœur», dira Habib Sissoko en invitant les fédérations bénéficiaires à faire bon usage du matériel. «Le sport a commencé à bouger au Mali, il y a encore quelques années, certaines fédérations pouvaient faire deux, voire trois ans sans organiser de compétitions. Aujourd’hui, le Comité national olympique et sportif peut témoigner que toutes les fédérations organisent régulièrement des compétitions. Cela mérite d’être souligné et nous nous en réjouissons au comité», dira Habib Sissoko.

«Ces équipements doivent vous permettre d’avoir des administrations performantes. Sur le plan sportif, chaque fédération doit se fixer des objectifs de résultat car les résultats sont très importants pour les autorités et les sponsors», insistera le premier responsable du mouvement olympique malien en annonçant que dix autres fédérations recevront des équipements dans les semaines à venir.

Pour mémoire, il existe une quarantaine d’associations sportives au Mali. Toutes les fédérations ne sont pas affiliées au Comité national olympique et sportif, mais elles bénéficient chacune du soutien du mouvement olympique malien.

S. B. TOUNKARA