Protection sociale : PLAIDOYER POUR LA RATIFICATION DE LA CONVENTION 189 DE L’OIT

Les participants à l’atelier sous régional sur le thème « Promotion du droit à la protection sociale des travailleurs domestiques en Afrique de l’Ouest » ont plaidé, vendredi dernier à la Maison de la presse, la ratification de la Convention 189 de l’Organisation internationale du travail (OIT) régissant le droit des travailleurs.

C’était au cours d’une conférence de presse animée par le coordinateur du Réseau multi-acteurs de protection sociale du Mali (RNMA-PS), Issa Cissouma. Il avait à ses côtés Bruno Houngan de la Solidarité mondiale, Yolende Dembéya, secrétaire générale chargée des normes et de la protection sociale de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) et Abdoul Wahab Touré, représentant la Fédération nationale de santé communautaire (FENASCOM).

Cet atelier, organisé par la Solidarité mondiale (WSM), en collaboration avec le Mouvement des travailleurs croyants du Mali (MTC-Mali) et le RNMA-PS, s’est déroulé du 21 au 23 novembre 2016 à l’Hôtel Akokos Bouna, à l’ACI 2000.

Au cour de l’atelier, les participants du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Togo et du Bénin ont fait un état des lieux des problématiques du secteur des domestiques dans les différents pays, pour qu’ensemble les pays, qui n’ont pas ratifié la convention 189 de l’OIT régissant le droit des travailleurs, puissent le faire, a rappelé le coordinateur du RNMA-PS. Selon le conférencier, le combat pour la ratification de la Convention 189 est dans l’intérêt de la grande majorité de la population qui, en plus d’être exclue de la protection sociale, rencontre toutes les difficultés. Cependant, seuls deux pays sur 23 ont ratifié cette Convention qui date de 2011. En outre, les participants ont fait une déclaration à l’issue des échanges et des analyses sur les défis, stratégies et perspectives en lien avec le secteur du travail domestique en Afrique de l’Ouest, en général et au Mali, en particulier.

Ainsi, les participants ont-ils demandé aux Etats ouest-africains, et particulièrement au Mali, de développer des politiques visant la promotion et la réglementation des emplois décents dans le secteur du travail domestique, de ratifier les Conventions 189 et 102 de l’OIT et de les traduire dans les lois nationales, d’adopter des textes spécifiques au secteur du travail domestique (Conventions collectives sectorielles) et enfin, de veiller à leur respect. Issa Cissouma a également dit que son réseau et ses partenaires combattent l’exclusion sociale qui « est une question multidimensionnelle et multi-actionnelle ».

En plus des partenaires de WSM en Afrique actifs sur la thématique, la rencontre a regroupé, entre autres, la CNTB, Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), le Mouvement des travailleurs chrétiens du Bénin (MTCB), le MTC-Mali, la Plateforme des organisations de défense des employés domestiques (PODDED-Togo). Mais aussi des alliés stratégiques telles que la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) et la régionale Africaine de la confédération syndicale internationale (CSI-Afrique).