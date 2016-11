Paix et développement au Mali : LE PLAIDOYER DE CHRISTIAN AID POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

La salle de conférence de l’hôtel Kempenski a abrité hier une table ronde sur les questions de développement et le processus de paix au Mali. La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Réconciliation nationale, Attaher Ag Iknane. Organisée par l’ONG britannique, Christian Aid avec l’appui financier de la Fondation Open Society, cette rencontre offrait l’occasion aux acteurs de la Société civile, notamment les ONG de développement et des agences de financement un cadre de dialogue dans le but d’appuyer le processus de paix dans notre pays.

Selon le représentant au Sahel de Christian Aid, Yacouba Koné, malgré la signature de l’Accord de paix le 20 juin 2015, il y a des signaux montrant des difficultés de sa mise en œuvre se font jour constamment, notamment dans le domaine sécuritaire, limitant l’accès des ONG aux populations en besoin d’appui. Or dans cet accord, les parties se sont engagées à respecter huit principes parmi lesquels la lutte contre la corruption et l’impunité et la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et les autres formes de criminalité transnationale organisée. La table ronde était donc un cadre d’analyse de ces deux principes à la lumière des réalités sur le terrain en vue de proposer des pistes de solutions à travers des recommandations pertinentes aux ONG de développement, aux décideurs et agences de financement pour permettre leur prise en charge.

La démarche a été fortement saluée par le représentant du ministre de la Réconciliation nationale, Attaher Ag Iknane. Selon lui, cette table ronde intervient à un moment où les autorités du pays et les partenaires au développement s’emploient à trouver les voies et moyens de mettre en œuvre l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale. Il va sans dire que les pouvoirs publics attendent beaucoup de cette assise, a-t-il indiqué avant d’ajouter que la table ronde va enrichir les dynamiques en cours.

Au cours des travaux, les participants ont échangé sur la problématique de la lutte contre la corruption et l’impunité dans le cadre du processus de paix. Ce thème a été présenté par le consultant nigérien, Amadou Barre. La seconde communication, relative à la lutte contre le terrorisme, contre les stupéfiants et d’autres formes de criminalité transnationale organisée, a été développée par notre compatriote Mohamed Kanouté de l’Office national de lutte contre les stupéfiants. Au sortir de la table ronde, une batterie de recommandations a été formulée à l’intention des acteurs de la Société civile, des autorités du pays et des partenaires au développement.

Notons que Christian Aid est une ONG irlando-britannique intervenant au Mali depuis les grandes sécheresses qui avaient frappé les pays du Sahel, dont le nôtre dans les années 73/74. En partenariat avec d’autres ONG maliennes, Christian Aid travaille dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnel, la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs locaux dans les régions de Mopti, Koulikoro, Sikasso et même le District de Bamako. Actuellement, elle a ajouté une nouvelle corde à son arc. Il s’agit de la lutte contre la violence et la consolidation de la paix.

A. O. DIALLO