Médias : 15 JOURNALISTES A L’ECOLE DU CONTROLE CITOYEN DE L’ACTION PUBLIQUE

Dans le cadre du programme «Partenariats pour l’exercice d’une gouvernance appropriée (PEGA), la Direction du développement et de coopération (DDC) suisse a initié une formation de base en contrôle citoyen de l’action publique au profit des médias régionaux. Le coup d’envoi du stage a été donné au siège du «Réseau réussir la décentralisation au Mali», sis à Niamakoro.

Trois jours durant, les représentants de 15 médias des régions de Sikasso, Mopti et Tombouctou ont bénéficié de la formation avec l’espoir qu’ils porteront l’information à un nombre accru de citoyens dans les trois régions concernées, voire dans quelques régions limitrophes.

La formation visait spécifiquement à apprendre aux participants les différents types de collectivité territoriale, leur fonctionnalité et leurs liens. Les participants ont été aussi dotés de connaissances sur les concepts clés liés au contrôle citoyen de l’action publique. Ils ont également appris les principes et éthiques qui sous tendent le contrôle citoyen de l’action publique.

Ils ont été outillés sur les principes de la participation du citoyen à la gestion des affaires locales. « Il s’agit de renforcer l’implication des médias dans les questions de contrôle citoyen de l’action publique ; qu’est-ce que l’action publique ? Comment interpeller les pouvoirs publics ? Comment passer un message sur le contrôle citoyen de l’action publique et établir un cadre de partenariat avec ces médias dans le cadre de la mise en œuvre du programme dans les trois régions », a expliqué Kô Samaké, conseiller en gouvernance du Réseau réussir la décentralisation.

La formation a consisté aussi à faire comprendre aux participants la différence entre organisations de la société civile et partis politiques, en les outillant sur l’information et l’éducation des populations sur le contrôle citoyen de l’action publique. Ils ont été formés à la meilleure manière d’interpeller les pouvoirs publics sur leur gestion, sur la manière d’influencer les décisions des pouvoirs publics, en les amenant à dégager un canevas de collaboration avec les structures du programme PEGA.

La formation était assurée par un consultant ayant une grande expérience en matière de formation sur les questions de gouvernance, notamment le contrôle citoyen de l’action publique. Le consultant était assisté par une personne ressource du consortium d’exécution du PEGA.

Le programme est mis en œuvre par un consortium d’ONG (OXFAM, CRI – 2002, le Réseau réussir la décentralisation au Mali, ORFED, CAD-Mali/GSB et ONE World UK).

Babba B. Coulibaly