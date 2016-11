Ligue des champions d’Europe : MONACO, LA JUVENTUS, LEICESTER ET LE RÉAL MADRID CONFIRMENT

Les Monégasques devaient gagner pour garantir leur qualification pour les huitièmes et c’est ce qu’ils ont fait dans la douleur face aux Anglais de Tottenham. Le match aurait pourtant pu être beaucoup plus simple pour Monaco. Dès la 11è minute, le Colombien Radamel Falcao rate un penalty qui aurait libéré les Monégasques.

Ce ne sera pas le cas et les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge à la mi-temps. La rencontre va se décanter lors de la deuxième période. Monaco va marquer par Djibril Sidibé (48’) et Thomas Lemar (53’), tandis que Tottenham avait égalisé par Harry Kane (52’) sur penalty, avant de prendre un second but.

Les Monégasques occupent la première place du groupe E avec 11 points, ils sont qualifiés pour les huitièmes et termineront en tête de ce groupe, car le deuxième, le Bayer Leverkusen, n’a que sept points mais est également qualifié pour la prochaine phase. Les Allemands ont longtemps mené après le but de Kevin Volland, mais les Russes du CSKA, chez eux, ont réussi à arracher le match nul grâce un penalty transformé par Bibras Natcho. L’enjeu de la dernière journée sera de connaître qui de Tottenham, 4 points, ou du CSKA Moscou, 3 points, réussira à accrocher la troisième place pour être reversé en Ligue Europa.

Les Allemands du Borussia Dortmund ont réalisé le carton de la soirée en battant les Polonais du Legia Varsovie sur le score de 8-4. Avec douze buts, il s’agit du match le plus prolifique de l’histoire de la Ligue des champions. Le meilleur buteur de ce match n’est autre que l’Allemand Marco Reus, auteur d’un triplé, lui qui faisait son retour à la compétition après six mois d’absence.

Le Borussia Dortmund occupe la première place avec 13 points, deux longueurs devant le Réal Madrid. Les Madrilènes ont battu les Portugais du Sporting CP sur le score de 2-1. Les buts du Real Madrid ont été marqués par les Français Raphaël Varane et Karim Benzema, tandis que le Sporting CP a marqué sur penalty par le Franco-Portugais Adrien Silva. Lors de la dernière journée, le Real Madrid devra battre Dortmund pour finir en tête du groupe.

Leicester a pu compter une nouvelle fois sur l’ailier algérien Riyad Mahrez, auteur du deuxième but sur penalty et qui a donné la victoire au club anglais face aux Belges du Club Brugge, 2-1. Les Britanniques ont ouvert le score par l’attaquant japonais Shinji Okazaki, avant que Riyad Mahrez ne double la mise. Les Belges ont réduit la marque par le Colombien José Izquierdo. Grâce à ce succès, Leicester se qualifie et terminera à la première place du groupe. Les Anglais comptent 13 points et ont cinq longueurs d’avance sur le FC Porto.

Le choc de la soirée a opposé le FC Séville et la Juventus. Les Espagnols qui n’avaient besoin que d’un point pour se qualifier, ont craqué face aux Transalpins après avoir mené 1-0 au tableau d’affichage. A la fin de la première période, Claudio Marchisio (45+2′) égalise sur penalty pour les visiteurs. Le match bascule, mais la Juventus ne va réussir à renverser totalement le score que dans les dernières minutes par Leonardo Bonucci (84’) et Mario Mandzukic (90+4’).