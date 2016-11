LE TESTAMENT DE BAN KI-MONN

A l’occasion de la première journée du segment de haut niveau et de l’ouverture de la 1ère réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA1), le Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon, et la Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Mme Patricia Espinosa, ont tenu une conférence de presse, le 16 novembre 2016 sur le site de Bab Ighli, où se sont déroulés les travaux de la COP22.

Le Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon a déclaré que « les enjeux du changement climatique sont plus grands que jamais. Le moment est venu d’agir ensemble pour protéger la planète avec une détermination plus grande encore. Le temps joue contre nous ». « Nous n’avons pas de plan B, car nous n’avons pas de planète B. Ce n’est pas en tant que Secrétaire général des Nations unies que je dis cela, mais en tant que citoyen du monde », a-t-il ajouté.

Participant à sa dernière COP en tant que Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon a appelé à poursuivre avec détermination l’action en faveur du climat. « Aucun pays, indépendamment de ses ressources ou de sa puissance, n’est épargné par les impacts des changements climatiques. C’est pour cela qu’il y a eu un tel engouement pour l’Accord de Paris », a-t-il soutenu avant de poursuivre : « nous avons beaucoup à gagner à agir maintenant. J’ai fait de l’action climatique une priorité dès le premier jour de ma prise de fonction en tant que Secrétaire général de l’ONU. Je suis convaincu que mon successeur, le Secrétaire général élu Antonio Guterres, et les Nations unies continueront à faire avancer cette cause, avec énergie et détermination, pour le bien de notre planète et de l’ensemble de ses habitants ».

Il a conclu qu’il ne cessera jamais, même après sa retraite, de travailler avec les Nations unies, ses collègues, et les leaders de ce monde pour faire en sorte que cet accord sur le changement climatique soit pleinement mis en œuvre et pour rendre ce monde et ses habitants plus sûrs, en meilleure santé et plus prospères » .Pour sa part, Mme Patricia Espinosa en réponse à des questions des journalistes a souligné que « l’Accord de Paris est entré en vigueur en un temps record. Nous avons un cadre, un scénario et des objectifs clairs » .

A l’issue de la conférence de presse, le Secrétaire général des Nations unies et la Secrétaire exécutive de la CCNUCC ont accueilli avec Sa Majesté, le roi Mohammed VI et le président de la COP22, M. Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc, les chefs d’Etats et de Gouvernements invités à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Ils ont ensuite participé aux activités protocolaires de l’ouverture du Segment de haut niveau et de la première réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA1).

C.A.D.