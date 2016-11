Gao : LANCEMENT D’UN PROJET D’APPUI A LA PROTECTION DES ENFANTS

Le Projet d’appui d’urgence et de renforcement de la résilience des enfants en mobilité dans la Commune urbaine de Gao été lancé, le 09 novembre 2016, à Gao lors d’une cérémonie présidée par le conseiller aux Affaires économiques et financières du Gouverneur de Gao, Ibrahim Arboncana Maiga. Ce projet doit durer 12 mois pour environ 84 millions de Fcfa. Son exécution est confiée à ENDA/Mali Gao, avec le concours appréciable de Terre des hommes Lausanne et le soutien financier de l’USAID/OFDA. Durant son exécution, le projet fera des appuis aux initiatives communautaires de protection par l’identification et le financement de six projets communautaires,

la création d’espaces de détection, de prévention et de protectorat, l’alphabétisation et la formation professionnelle des

enfants, la formation des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux sur l’approche mobilité et l’accompagnement protecteur des enfants (APE) etc.

La situation de mobilité desenfants a beaucoup empiré dans le septentrion, suite à la crise sociopolitique qui a secoué lepays en 2012. Un projet similaire vient de se boucler dans la Commune de Tombouctou. Le projet qui démarre à Gao doit, lui aussi, construire un accompagnement personnalisé ou collectif répondant aux besoins des enfants concernés par la mobilité afin de renforcer leur capacité de résilience. « Les stratégies d’intervention, seront atteintes à travers 3 axes principaux », a précisé Amy Coulibaly qui a présenté

le programme d’appui. Il s’agit, entre autres, de la protection communautaire, la protection industrielle, le renforcement de l’articulation entre la protection formelle et non formelle. A noter que la cérémonie de lancement a été marquée par des interventions des responsables municipaux, de la direction de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, d’ENDA-Mali, de Terre des hommes Lausanne et de l’exécutif régional. Tous ont mis en relief le bien-fondé de ce projet d’appui à la mobilité des enfants, une problématique

majeure de protection. Pour Mme Attaher Salimatou Traoré, Coordinatrice protection de Terre des hommes Lausanne, parler du concept mobilité est un parcours de tout le combat que Terre des hommes mène depuis plus d’une décennie auprès des bonnes volontés et la présence de l’ONG dans le Septentrion reste l’illustration achevée de cet engagement. Mme Haïdara Assétoun Sangho, Directrice régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et Mme Cissé Safiétou Sanogho, Coordinatrice de ENDA/Mali Gao, tout en se réjouissant de l’initiative, ont assuré de leur expertise pour l’aboutissement heureux de ce projet d’appui, venu au bon moment. Le Conseiller aux Affaires économiques et financières s’est appuyé sur des statistiques récentes pour souligner tout l’espoir que suscite le projet. Il a fait état d’environ 8,4 millions de migrants en Afrique de l’Ouest. Les enfants, a-t-il ajouté, représentent 15% des migrants internationaux dont le tiers est âgé de 12 à 15 ans. Ibrahim Arboncana Maiga a souligné que le phénomène sévit plus intensément dans les Régions du Nord de notre pays. Aussi, le projet serat-il une réponse aux énormes problèmes auxquels sont

confrontés les enfants dans la Région de Gao. M. Maiga a, à cet égard, évoqué des risques d’exploitation, de maltraitance, de violence et d’enrôlement etc. La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence des autorités administratives et politiques,

des responsables des services techniques et autres ONG concernés par les problèmes de protection des enfants, Des responsables de

ENDA/Mali et de Terre des hommes Lausanne étaient également aux premières loges.

M.B. CISSE

AMAP-Gao