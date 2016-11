Foncier au Mali et en Afrique : LES UNIVERSITAIRES EXPLORENT LES MULTIPLES DIMENSIONS

Les réflexions des intellectuels permettent d’éclairer et d’orienter les politiques publiques en la matière

« Quelles recherches sur le foncier au Mali et en Afrique ? Défis de société et d’action publique, mobilisations scientifiques », c’est le thème d’un colloque international dédié à l’utilité des travaux universitaires, ouvert hier au nouveau bloc de l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB) sur la colline de Badalabougou.

Ce rendez-vous international a pour objectif d’embrasser les dimensions multiples de la pression foncière, d’en mesurer les rythmes, les orientations et les zones de tension, de proposer un état des lieux des savoirs en matière foncière et d’aborder les relations fondamentales entre la recherche et l’action publique. Présidée par le recteur de l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako (USSGB), le Pr Samba Diallo, doyen des recteurs, l’ouverture des travaux a enregistré la présence du médiateur de la République, Baba Hakib Haïdara et du vice-recteur de l’USJPB, le Pr Moussa Djiré.

« L’actualité foncière, réflexivité scientifique : un enjeu de recherche au long cours, le pluralisme juridique en questions : normes et conflits, les conflits d’intérêts, jeux d’acteurs locaux : comment monter en généralité ?, la trajectoire foncière du Mali : conflits et reformes, les accaparements des villes, des champs : acquisitions et appropriations en débat, les investissements fonciers, terres disputées ». Voilà les thématiques qui seront au centre des échanges lors de ce colloque international sur le foncier.

Toutes ces thématiques seront développées par d’éminents enseignants, chercheurs, spécialistes du foncier comme Monique Bertrand (directrice de recherche à l’IRD), le Pr Bakary Camara (doyen Faculté de droit public), Naffet Kéïta (enseignant ULSHB), le Pr Chéïbane Coulibaly (Université Mandé Bukary), Mamy Soumaré (enseignant USSGB), André Cabanis (Université de Toulouse), Balla Diarra (ISFRA) et Séraphin Néné Bi (Université de Bouaké).

Le recteur de l’USSGB a indiqué que ce colloque est une opportunité permettant de mettre en exergue l’importance du rôle de la recherche universitaire dans le développement socio-économique en matière d’éclairage et d’orientation des politiques publiques. Le Pr Samba Diallo a ajouté que le séminaire s’inscrit dans le cadre du développement du savoir dans les universités et structures de recherche et d’innovation scientifique appelées à jouer pleinement leur rôle dans le développement de nos pays. Il a ensuite rassuré que le président de la République et son gouvernement accordent une attention particulière aux questions foncières eu égard au rôle primordial que joue le foncier dans le développement durable.

Le colloque, a-t-il ajouté, est une occasion de rendre compte d’une expérience impliquant les chercheurs de l’USJPB, de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et du Laboratoire mixte international (LMI) Marcoter auprès du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières.

Le Pr Diallo a par ailleurs soutenu que la création du LMI Marcoter est un important exemple de coopération entre les enseignants et les chercheurs français et maliens au service de la paix et du développement. Il a enfin précisé que ce colloque international, dédié à l’utilité des travaux universitaires, proposera une table ronde laissant la parole à des non chercheurs, aux acteurs politiques impliqués dans la gouvernance foncière, aux grands témoins institutionnels, aux praticiens, aux porteurs de plaidoyer ou de communication. Ceux-ci pourront s’exprimer sur les contraintes organisationnelles propres, les partenariats qu’ils ont ou pas avec l’Université, leurs attentes à l’égard des chercheurs.

Ce colloque international qui prend fin mercredi, est organisé par l’USJPB, le LMI Marcoter en partenariat avec l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako (ULSHB), l’IRD et le Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA).

S. Y WAGUE