Filière mangue : LES VERGERS COMMERCIAUX PLUS RENTABLES

Le PCDA a mis l’accent sur le développement de ces espaces afin de tirer le meilleur bénéfice de cette exploitation fruitière

La mangue est le premier fruit d’exportation du Mali avec une production potentielle d’environ 575.000 tonnes, dont 200.000 tonnes pouvant être commercialisées ou transformées. En 2016, il a été exporté 40.457 tonnes de mangues fraîches. Le chiffre d’affaires de la filière en 2016, tous segments confondus (transformation/exportation et autres), s’est élevé à environ 15 milliards Fcfa, dont 11 milliards pour l’exportation de la mangue fraîche.

Pour s’enquérir de la réalité de ces opportunités, la directrice principale de l’agriculture de la Banque mondiale, Mme Ethel Sennhauser, s’est rendue samedi dernier à Kamalé (commune de Mandé) au verger commercial de production de mangues et à l’usine de fabrication de carton de la Société SCS-Mali. Elle était accompagnée des responsables du Programme compétitivité et diversification agricoles (PCDA). A l’issue de cette visite, il est apparu nécessaire d’initier un nouveau programme qui aura pour but d’appuyer le développement de la productivité, de la qualité et de la rentabilité des vergers des petits producteurs.

Il convient de rappeler qu’un verger commercial de mangues se distingue des autres par son mode intensif de production, soit 200/400 pieds par hectare contre 100 pieds/ha en mode traditionnel. Les itinéraires techniques de production sont dictés par les exigences des marchés. Les produits issus du verger commercial sont certifiés, labélisés et respectent les normes de production et créent de fortes valeurs ajoutées. Le verger commercial est adossé à un système d’irrigation moderne qui lui garantit une croissance normale et une productivité soutenue.

Au Mali, le PCDA a, compte tenu des enjeux, appuyé l’installation des vergers commerciaux. L’exportation et la transformation de mangues ont suscité une importante demande de produits frais qui n’est pas, à ce jour, satisfaite pour des raisons liées à l’accès aux vergers (pistes rurales), au faible rendement des vergers et à la faible part des variétés demandées par rapport au potentiel exportable. Ce potentiel est de près de 500.000 tonnes contre seulement 100.000 tonnes de variétés exportables comme les Kent, Keitt surtout, a expliqué le coordinateur du PCDA, Fodé Konaté.

L’enjeu est d’augmenter les quantités exportées grâce à une reconversion et une création de vergers commerciaux. Le verger peut être amélioré par densification, renouvellement des plantations et introduction de variétés propices à la commercialisation en frais et/ou en transformation (jus, purée, concentré, confiture, etc.). Par ailleurs, le pays dispose d’une énorme potentialité de terres aptes à la plantation des vergers commerciaux. La mise en place de ces vergers commerciaux vise également le développement d’un secteur privé d’entreprises agro-alimentaires et agro-industries performantes qui contribuant, de manière importante, à une croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté en milieu rural.

Les exportateurs comme SCS International de Moussa Sylvain Diakité ont vite compris l’enjeu et ont lancé un large programme d’investissement avec leurs partenaires. Il s’agit, à la fois, de promouvoir ce type de vergers commerciaux et de créer des alliances productives entre les petits producteurs et leurs clients explorateurs/transformateurs. Il faut rappeler qu’à la clôture de la phase I du PCDA en juin 2015, 800 hectares de vergers commerciaux de mangues avaient été installés, dont 200 à Sikasso et 600 dans le bassin de Bamako/Koulikoro. Cela, à travers les petits producteurs et un investisseur, en l’occurrence SCS international (Service commercial Sylvain). Plus de 20% de ces vergers sont rentrés en production en 2015. A l’horizon 2019, les 800 hectares devront produire 16.000 tonnes de mangues pour un rendement moyen de 20 tonnes par hectare. Après le verger, les visiteurs se sont rendus sur le chantier de l’usine de carton qui abritera aussi une école professionnelle.

Le PCDA a démontré que la compétitivité de la mangue du Mali sur les marchés européens est possible. Pour ce faire, il a travaillé avec les planteurs pour améliorer la qualité du produit (entretien des vergers, lutte contre la mouche de fruits, certification, etc.), mis en place d’importantes infrastructures commerciales à Bamako et à Sikasso pour le conditionnement de la mangue. Le PCDA a assuré la formation d’une nouvelle génération d’exportateurs, mis en place un système d’accès au crédit des opérateurs grâce à un modeste fonds de garantie, créé des partenariats durables avec des exportateurs professionnels en Europe.

Grâce à ces interventions, la mangue malienne constitue aujourd’hui 15% des importations européennes.Elle est devenue un produit leader de part sa qualité et son goût, avec un chiffre d’affaires de 60 milliards de Fcfa. La mangue malienne est considérée comme le deuxième produit d’exportation agricole après le coton avec lequel elle représente le plus grand facteur de diversification des revenus du monde rural.

La visite des représentants de la Banque mondiale sur le terrain a fourni des motifs de plaidoyer intéressants afin que le PCDA puisse bénéficier d’une deuxième phase de financement.

A. DIARRA