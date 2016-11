Elections communales : Le gouvernement condamne la violence

Le Gouvernement de la République du Mali se félicite de la tenue des élections communales du 20 novembre 2016 qui, après de multiples reports et l’expiration des mandats des élus locaux, étaient devenues une exigence forte des populations et un impératif démocratique.

Cependant le Gouvernement déplore et condamne avec la dernière rigueur les actes de violence commis dans certaines localités :

– attaques contre des éléments des forces de l’ordre et de sécurité ;

– destruction ou enlèvement du matériel électoral ;

– violences sur les personnes;

– occupation et obstruction de voies publiques ;

– attaques de domiciles privés.

Le Gouvernement en ces circonstances salue la détermination et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Le Gouvernement rassure que des enquêtes sont ouvertes pour faire la lumière sur tous les actes de violence et que leurs auteurs auront à répondre de leurs actes devant la Justice.