Droit humanitaire et droit musulman : DEUX VALEURS QUI SE COMPLETENT

La salle de conférence de l’hôtel Massaley a abrité hier un atelier d’échanges sur l’islam et le Droit international humanitaire (DIH). Organisée par le Comité international de la Croix rouge en partenariat avec le Haut conseil islamique et l’Université du Sahel, la rencontre a rassemblé les leaders religieux des associations islamiques membres du Haut conseil autour de l’islam et du Droit international humanitaire. La cérémonie d’ouverture était présidée par le ministre des Cultes et des Affaires religieuses, Thierno Hass Diallo, qui avait à ses côtés, le chef de la délégation du CICR au Mali et son secrétaire général, Christoph Luedi et Dr Mamadou Traoré, le secrétaire administratif du Haut conseil islamique, Cheick Alpha Daha Kounta.

Ayant pour thème « Islam et Droit international humanitaire »,, la session avait pour objectif de renforcer le dialogue entre le Mouvement international de la Croix rouge et du Croissant rouge (CR/CR) avec les leaders musulmans, faciliter l’acceptation et la compréhension du mandat du CICR et du CR/CR. Il visait également à dynamiser le partenariat avec le monde musulman à travers le Haut conseil islamique.

L’occasion était donc opportune pour le ministre Thierno Hass Diallo de plaider pour afin qu’on en finisse avec le mur de la barbarie qui ternit l’image des musulmans dans le monde. L’islam regorge des valeurs de paix, a-t-il soutenu. Paraphrasant le prophète Mahomed (PSL), le ministre Diallo dira que l’islam recommande aux musulmans de ne pas casser une branche d’un arbre tant qu’elle n’est pas gênante, a fortiori ôter une vie. Selon lui, ce n’est pas parce que des jeunes en manque de repère en Europe se servent de la religion pour se faire écouter qu’il faille livrer l’islam au verdict de la rue.

Les vicissitudes de la vie ont fait qu’aujourd’hui l’islam se trouve mêlé à ces jeux politiques comme ce fut le cas en Europe dans les siècles précédents. A ce propos, le ministre des Cultes et des Affaires religieuses a évoqué les exemples de Jean d’Arc et Galilée qui ont été assassinés par les hommes de l’Eglise, et non par l’Eglise elle-même. Comme pour dire que l’islam et Droit international humanitaire ne sont pas antinomiques. Au contraire, ce sont des valeurs qui se complètent pour le bonheur des citoyens en besoin de secours, surtout dans un contexte de crise sécuritaire qui hante notre pays.

Abondant dans le même sens, Dr Mamadou Traoré rappellera que le droit islamique refuse qu’on porte atteinte à la dignité du pauvre en le forçant donc à s’humilier pour assurer sa survie. Il interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieillards, les invalides, les malades mentaux. Il prescrit que de garantir l’approvisionnement en eau du camp adverse même en temps de guerre. En face, les principes du Droit international humanitaire que prône le Mouvement international de la Croix-rouge et du Croissant-rouge sous-tendent aussi l’atténuation des souffrances humaines en tous lieux et en toutes circonstances.

Dès lors, plusieurs règles concernant la protection des populations civiles contre les dangers de la guerre tirent leurs sources des règles anciennes portées au fil des temps. Le mouvement international de la CR/CR qui diffuse le DIH veille au respect desdites règles. Selon les principes du DIH, l’aide humanitaire n’est pas exclusive, elle est universelle. Les similarités ainsi évoquées entre le Droit islamique et le DIH s’appuient sur un fond commun et disposent davantage de points de convergences que de divergences, a détaillé Dr Mamadou Traoré avant d’ajouter que les deux doctrines s’accordent sur le caractère sacré de la vie, de la dignité humaine ainsi que sur la nécessité de faire preuve de compassion envers tous les êtres afin de redonner la chance et l’espoir de la vie sans distinction aucune, même dans les situations les plus douloureuses.

« Les conflits qui sévissent actuellement à travers le monde provoquent d’énormes souffrances parmi les hommes, les femmes et les enfants », dira le chef de la délégation du CICR au Mali, Christophe Luedi. Selon lui, de nombreuses personnes sont tuées, blessées, détenues, déplacées, séparées de leurs familles, portées disparues. «Malheureusement, le contexte dans lequel le CICR travaille au Mali n’échappe pas à la règle », a déploré Christophe Luedi en rappelant la mort brutale d’un collègue, en mars 2015, alors qu’il était en mission humanitaire dans le nord de notre pays. Mais, a-t-il souligné, la douleur vécue à l’interne ne leur fait pas oublier un instant les souffrances des populations affectées par les conflits à travers le monde. Pour Christophe Luedi, le CICR s’efforce d’agir dans la proximité immédiate des personnes touchées par le conflit et ses conséquences au Mali.

A. O. Diallo