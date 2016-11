Chine : A LA DÉCOUVERTE DES MERVEILLES DU SICHUAN

Surnommée «pays céleste par excellence», cette province chinoise est véritablement celui de tous les dépaysements. Les journalistes africains en séjour dans le pays ont pu le constater, lors d’une visite dans la province

Au Sichuan, les 28 journalistes venant d’Egypte, du Nigéria, du Cameroun, du Lesotho, du Niger, de la Guinée, de la Gambie, du Mali etc ont effectué un voyage d’immersion en visitant des sites archéologiques, des monuments anciens, des musées et entreprises de la localité. C’était le dernier déplacement dans les provinces pour les bénéficiaires du programme de 10 mois, initié par l’Association chinoise de la diplomatie publique, en collaboration avec le Centre de presse africain de Chine et le ministère des Affaires étrangères de la Chine. Cette initiative, qui a été lancée en 2014, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération Chine-Afrique avec pour but de permettre aux médias et journalistes africains d’avoir un meilleur accès aux informations sur la Chine.

Il s’agit aussi, pour les initiateurs, de répondre aux promesses faites, lors de la 5è Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine concernant la promotion de la coopération pragmatique entre la Chine et l’Afrique, tenue en juillet en 2012 à Beijing. En définitive, le programme permet aux bénéficiaires, de découvrir la Chine d’hier, la Chine d’aujourd’hui et même la Chine de demain dans de multiples dimensions du développement.

C’est le 2 novembre, 2ème jour de « Airshow China » qui s’étendait sur 6 jours, que la délégation, conduite par Yu Gang, directeur de la section diplomatique du département de l’information au ministère des Affaires étrangères de la Chine, a assisté au spectacle aérien et visité les impressionnants showrooms, dans lesquels étaient exposés les produits et services de l’aviation et de l’aéronautique.

Pendant près de 4 heures d’horloge, les spectateurs ont pu admirer les figures effectuées par les aviateurs dans le ciel. Certains filmaient le spectacle avec leurs téléphones portables. Des avions légers, des avions de transport, des avions de combat, des hélicoptères etc, faisaient de la voltige au grand bonheur des spectateurs. Les appareils volaient à basse où à haute altitude avec des fumigènes de différentes couleurs : rouge, bleu, blanc, bleu, jaune, etc.

La visite des différents stands a permis aux participants d’admirer les composants aéronautiques : freins d’avion, instruments de sécurité aérienne, logiciel, matériel de formation militaire, moteurs aéronautiques. Dans certains stands, le visiteur pouvait aussi apercevoir les outils et composants de précision pour l’industrie aérospatiale, les produits électriques et électroniques.

Evènement biannuel fondé en 1996, « Airshow China », est organisé par « China Administration of Civil Aviation » et soutenu par le gouvernement. Il a pour but essentiel de promouvoir le secteur, tout en encourageant les spécialistes et le transfert de technologie. L’occasion offre aussi la possibilité aux différents acteurs du secteur de montrer leur savoir-faire tout en nouant des partenariats. Pendant 6 jours, l’évènement a regroupé environ 650 exposants de 39 pays et plus de 338.000 visiteurs. Mme Wang Yifei, directrice du Centre de presse africain de Chine participé pour la première fois à « Airshow China ».

« La mobilisation était à la hauteur, les volontaires étaient déployés partout et il y a des agents de santé et ceux de la sécurité pour gérer les cas d’incidents. Cette rencontre, au delà de la Chine, l’Europe, l’Asie, offre une opportunité favorable aux pays en voie de développement, surtout les pays africains à renforcer leur partenariat avec la Chine dans le cadre du développement et la promotion des secteurs de l’aviation », a-t-elle soutenu.

L’Allemagne invitée d’honneur. En ce qui concerne la foire internationale de l’Ouest de la Chine, elle a été initiée dans le but de renforcer le développement de l’ouest de la Chine tout en offrant l’opportunité d’affaires pour les provinces, les régions et les villes de la localité. Au cours de cette 16è édition qui a mobilisé plus de 9.000 entreprises de 91 pays ainsi que de nombreux exposants chinois, 116 contrats d’une valeur de 131 milliards de yuans (19,4 milliards de dollars) ont été signés. Les produits manufacturés de haute technologie, les nouvelles sortes de biens de consommation, les moyens de transport, les produits agricoles étaient exposés au cours de cette rencontre internationale dont l’Allemagne était l’invitée d’honneur.

Le Sichuan qui veut dire en chinois « quatre rivières », est une province de l’ouest de la Chine. Avec une superficie d’environ 485 100 km2, il est la cinquième province la plus grande du pays. Elle est située au nord du Yunnan, à l’est du Tibet, au sud du Qinghai, du Gansu et du Shaanxi, à l’Ouest de la municipalité du Chongqing et au nord-est du Gyizhou.

Avec sa population estimée à 91 millions d’habitants, avec 15 minorités ethniques (Tibétains, Yi, Qiang et Naxi) qui se partagent 21 municipalités, le Sichuan s’étend sur 1 075 km d’ouest en est, et 921 kilomètres du nord au sud. Dans sa partie occidentale se trouve le plateau Qinghai-Tibet, tandis qu’un bassin sec occupe sa partie orientale.

Surnommé le « pays céleste par excellence », le Sichuan qui a derrière lui une longue histoire, possède 7 villes anciennes : Chengdu, Zigong, Leshan, Yibin, Luzhou, Langzhong et Dujiangyan.

Le Sichuan est aussi la province où la grande famine a été la plus longue, de 1958 à l’automne 1961. La grande famine en Chine a fait 7 970 100 morts. Le 12 mai 2008 aussi, la province a été l’épicentre d’un tremblement de terre d’une magnitude de 7,9 sur l’échelle de richter qui a provoqué de plus de 60.000 morts.

Sur le plan économique, la province est considérée, depuis des siècles, comme le grenier de la Chine grâce à son climat, mais aussi à son système d’irrigation millénaire qui assurent les productions agricoles en l’occurrence le riz et le blé, la patate douce, la canne à sucre et le raisin.

Sur le plan éducatif, elle dispose de plus de 100 universités dont les plus réputées sont : l’université des science électroniques de Sichuan, l’université de l’union de Sichuan, l’université du sud-ouest de Chine, et l’université agricole de Sichuan.

En ce qui concerne le tourisme, le Sichuan est l’une des destinations touristiques les plus attrayantes de Chine et dispose de plus de 40 sites. Son musée, inauguré officiellement en 2007, est une illustration parfaite de cette attirante. Il ne désemplit pas et peut accueillir jusqu’à 1000 visiteurs par jour, des touristes venus des 4 coins du monde.

Chengdu est aussi le centre politique, économique et culturel de la province. La ville de Chengdu compte 9,8 millions d’habitants. Sa zone High-tech joue un rôle géopolitique important dans la stratégie de «la ceinture et la route» en Chine. Couvrant une superficie de 468 kilomètres, divisée en trois parties, cette zone qui a été établie en 2010, est l’une des zones de développement industriel national les plus reconnues à travers le monde. Elle a attiré des milliers d’entreprises étrangères qui y ont implanté des unités de fabrication.

À environ 50 km de là, à la frontière entre les secteurs montagneux et la région des plaines, se trouve la ville de Dujiangyan qui est connue pour son système d’irrigation, élaboré il y a plus de 2 300 ans pour approvisionner en eau les terres sèches des environs de Chengdu.

Le système d’irrigation de Dujiangyan est appelé aussi le barrage du fleuve de la métropole. Son plan de lutte contre les inondations a été conçu au IIIè siècle avant Jésus Christ. Il fonctionne sans interruption depuis sa création, et continue de se développer.

La construction de ce canal a nécessité le percement de la montagne, performance remarquable compte tenu de la faiblesse des moyens disponibles à l’époque. Parmi les techniques utilisées, le chauffage et le refroidissement répétés de la roche permettaient de la fracturer et de faciliter son percement.

Les journalistes ont aussi eu droit à une séance de dégustation de thé, une tradition au Shichuan, avant d’assister à une présentation de l’Opéra, laquelle a une longue histoire dont l’origine remonte à plus de 400 ans vers la fin de la dynastie des Ming et le début de celle des Qing.

Les artistes sont vêtus de costumes aux couleurs vives et se déplacent rapidement sur une musique dramatique. Ils portent également des masques aux couleurs étincelantes qu’ils changent en une fraction de seconde.

S. TANGARA