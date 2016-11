Campagne agricole 2016-2017 : LES BONNES PRÉVISIONS DE OUÉLÉSSÉBOUGOU

Ici, la campagne a démarré dans un contexte socio-économique relativement favorable aux cotonculteurs en raison notamment du maintien de la subvention des engrais

Malgré un démarrage difficile dû à l’arrivée tardive des pluies, la campagne agricole 2016-2017 qui tend vers sa fin est globalement bonne dans la zone OHVN de Ouélessébougou. Le constat en a été fait, au cours d’une visite mardi dernier dans la localité, par le chef de cabinet du ministre de l’Agriculture, Fousseyni Diarra. Il était accompagné d’une forte délégation comprenant notamment, le nouveau Président directeur général de la CMDT, Baba Berthé, le directeur général de l’Office de la Haute vallée du Niger, Mamadou Kané et l’administrateur de la CMDT de Fana, Ibrahim Sissoko.

Cette visite a permis à la délégation de s’enquérir de l’état des récoltes de la campagne agricole en cours et des conditions actuelles des unités de production et d’égrainage. Elle a également échangé avec les producteurs et témoigné de la disponibilité de la direction générale de la CMDT au monde paysan et aux administrateurs locaux de la compagnie.

A Frétoumou, un village situé dans la commune rurale de Dialakoroba, la population s’est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à la délégation. Après les salutations, Fouseyni Diarra et son équipe se sont rendus au champ de coton de Souleymane Samaké qui affiche un bon état végétatif. Le propriétaire espère récolter 8 tonnes de coton à l’hectare sur une superficie de 6 hectares exploités. A coté du champ de coton, se trouvent deux champs de maïs et de mil qui sont prêts à la récolte.

Après cette étape, la délégation a visité à Ouélessebougou l’usine d’égrainage de la CMDT. Installée en 2015, elle a une capacité d’égrainage de 300 tonnes par jour. Fousseyni Diarra et sa délégation ont ensuite échangé avec les producteurs de la localité qui se disent satisfaits des récoltes grâce à l’appui de la CMDT et à l’encadrement de l’OHVN. L’administrateur général de la CMDT de Fana dont fait partie la zone de Ouélessébougou, a assuré que les prévisions de la campagne de 2016-2017, estimées à 108 800 tonnes, seront atteintes. Lors de la campagne précédente, elles étaient de 90.589 tonnes.

Selon le directeur général de l’OHVN Mamadou Kané, la campagne a démarré dans un contexte socio-économique relativement favorable aux producteurs de la zone, notamment aux cotonculteurs en raison du maintien de la subvention des engrais (11 000 Fcfa par sac de 50 kg), du paiement intégral du coton graine de la campagne 2015-2016, du paiement effectif d’une ristourne de 5 Fcfa/kg, de l’augmentation du prix d’achat du coton graine aux producteurs (250 Fcfa).

Mamadou Kané n’a pas manqué de saluer les bons rapports qui lient sa structure et la CMDT. Il a, enfin, encouragé les paysans à produire plus et à faire confiance à la coopération OHVN et CMDT pour développer la filière coton.

Quant au chef de cabinet du ministre de l’Agriculture, il a invité les producteurs à se mobiliser derrière le nouveau PDG de la CMDT, Baba Berthé qui a toutes les qualités nécessaires pour développer la filière coton. « Le choix du président de la République sur la personne de Baba Berthé n’est pas fortuit. Je vous demande de le soutenir pour le bonheur et l’avancée de la culture de l’or blanc au Mali », a plaidé Fousseyni Diarra.

Le nouveau patron de la CMDT, Baba Berthé, a, lui aussi, appelé les populations de Ouélessébougou à le soutenir dans sa nouvelle mission. Il a demandé à tous les acteurs de se donner la main pour relever les différents défis. De retour à Bamako, la délégation a visité les installations de l’usine d’égrainage de la CMDT en Zone industrielle.

Anne-Marie Kéita