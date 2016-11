Brésil : L’équipe de CHAPECOENSE DECIMEE par un CRASH D’AVION

Un avion transportant l’équipe brésilienne de football Chapecoense (Etat de Santa Catarina) s’est écrasé lundi soir en Colombie, près de Medellin, suite à des «pannes électriques », faisant 75 morts et six rescapés. Quatre des footballeurs en font partie : Danilo, Jackson Follmann, Alan Ruschel et Neto. L’Association Chapecoense de football, nom officiel du club décimé la nuit dernière, n’est guère connue en dehors du Brésil où les réferences restent Flamengo, Corinthians, Sao Paulo ou encore Palmeiras, sacré champion le week-end dernier.

Rien d’étonnant à cela. Il s’agit d’un club jeune, fondé dans les années 70 dans l’Etat de Santa Catarina, au sud du Brésil, et qui évoluait il y a encore sept ans en quatrième division. Son accès parmi l’élite en 2014 a donc été une formidable réussite sportive et la récompense d’une gestion intelligente et rigoureuse qui lui a épargné la folie des grandeurs. Sans stars, à l’exception de quelques joueurs en fin de carrière comme Cleber Santana, ancien de l’Atletico Madrid, le petit Chapecoense s’est imposé en deux ans comme un sérieux acteur de la Coupe Sud-américaine, l’équivalent de la Ligue Europa. Eliminé de justesse par River Plate, l’équipe de Buenos Aires, en quarts de finale l’année dernière, le club brésilien venait d’atteindre la première finale internationale de son histoire en éliminant la puissante équipe argentine de San Lorenzo.

Ce matin, l’équipe était attendue à Medellin pour la finale aller prévue demain soir contre l’Atletico Nacional, l’actuel champion d’Amérique du Sud que Chapecoense devait accueillir à son tour la semaine prochaine. Promu cette saison en première division brésilienne, dont il occupe actuellement la 9e place, Chapeco avait surtout brillé dans son championnat régional de Santa Catarina, le remportant à quatre reprises (1977, 1996, 2007, 2011). Chapecoense peinait à susciter l’intérêt du public, y compris à domicile, ne faisant déplacer qu’une moyenne de 7 000 spectateurs par match de championnat la saison dernière, selon le site Globoesporte.

«C’est la plus grande tragédie de l’histoire de Chapeco, sans aucun doute. Il arrive au moment on vit un moment d’extase pour notre club de football et notre image. On était dans la liste des passagers de ce vol, moi et le président de Conseil de la Chapecoense, Plínio Davi , a déclaré le maire de la ville de Chapeco, Luciano Buligon. Nous sommes restés à Sao Paulo parce qu’on avait un rendez-vous aujourd’hui et demain. » Luciano Buligon devait rejoindre le plus vite possible Medellin. Au total, 48 personnes de la délégation du club se trouvaient dans l’avion.