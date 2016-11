Ambassade des Etats-Unis : UN FINANCEMENT POUR DES PROJETS DE PROXIMITE

La section des Affaires publiques de l’ambassade des Etats-Unis au Mali a organisé hier une cérémonie de remise de financements à huit projets sélectionnés dans le cadre du Programme d’auto-assistance de l’ambassadeur. La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de la représentation diplomatique américaine sous la présidence de l’ambassadeur, Paul Folmsbee. C’était en présence du directeur des Affaires publiques, Stephen Kochuba.

L’ambassadeur a annoncé que la cérémonie marque le lancement des activités annuelles du Programme d’auto-assistance de l’ambassadeur. « Nous sommes à un moment où chaque citoyen doit travailler dans son propre domaine aux côtés du gouvernement pour bâtir une forte vision pour l’avenir. Le programme d’auto-assistance de l’ambassadeur aide à réaliser cette vision en finançant des projets ayant pour objectif d’améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans vos communautés. Il permet de soutenir des personnes talentueuses et motivées qui estiment qu’une démocratie réussie et une économie dynamique se bâtissent de la base vers le sommet », a expliqué l’ambassadeur.

Par ailleurs, Paul Folmsbee a souligné que cette année le programme va s’appuyer sur les initiatives basées sur la promotion des femmes dans la santé, l’entreprenariat, l’agriculture, les maraichages et la réalisation de forages. Les subventions soutiennent un grand éventail de projets initiés par les communautés, à savoir des programmes d’aménagement des sites maraichers, de réhabilitation d’un centre de santé communautaire, de réalisation de forages, d’élevage et d’alphabétisation des femmes.

Les projets sont financés dans les Régions de Kayes, Mopti, Ménaka, Ségou, Koulikoro et dans le District de Bamako. Les projets sélectionnés sont le projet de construction du centre de santé de l’Association des ressortissants du village (ARSV) de Samboula à Koulikoro ; le projet de jardinage de l’association des femmes de Morikoungo à Koulikoro; le projet de puits du groupement des femmes de la communauté de Kounta de Ménaka ; le projet d’aménagement d’un périmètre de jardinage de l’Association Moni Ire Jean d’Arc de Mopti ; le projet d’embouche d’ovins du groupement Baara de Mopti Socoura ; le projet d’aménagement d’un périmètre de jardinage de l’association Fasso Bara de Kita ; le projet d’appui aux femmes de Ségou dans la zone de Bla ; le projet d’alphabétisation et formation de jeunes femmes.

La représentante du groupement des femmes de la communauté de Kounta, Mme Diarra Aïssata Traoré, a remercié l’ambassade pour son appui. Elle a expliqué que la construction d’un forage va augmenter l’approvisionnement constant en eau potable pour les habitants de sa communauté.

A. D. SISSOKO