AMAP : DEUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT VISITENT LES LOCAUX

Le ministre de l’Économie numérique et de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Me Mountaga Tall et son collègue de l’Urbanisme et de l’Habitat, Ousmane Koné ont visité hier dans l’après-midi les locaux de l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP). Les deux membres du gouvernement étaient venus s’enquérir de la situation après le préavis de grève du syndicat pour protester contre la décision du Premier ministre d’affecter un bâtiment et une partie de la cour de l’Agence au Système d’alerte précoce de la CEDEAO. Accompagnés par leurs proches collaborateurs, ils ont été accueillis par le directeur général de l’AMAP, Abdoulaye Traoré, qui avait à ses côtés des membres du syndicat.Il convient de rappeler que cette visite est intervenue dans un contexte quelque peu tendu, du fait de la farouche opposition du syndicat de l’AMAP à la décision d’affectation de l’édifice à la CEDEAO.

Les deux ministres ont fait le tour de tous les services de l’Agence, avant de demander aux travailleurs de l’AMAP de créer les conditions de l’exécution du marché de réhabilitation du bâtiment. Me Mountaga Tall et Ousmane Koné ont assuré que des mesures d’accompagnement sont prévues pour faire loger les services dont les bureaux seront affectés par la décision. Ces propositions n’ont visiblement pas eu l’adhésion du syndicat de l’AMAP qui a réaffirmé sa détermination à s’opposer à l’affectation du bâtiment à la CEDEAO. En effet, le secrétaire général du syndicat, Souleymane Bobo Tounkara s’est, au nom des travailleurs, dit surpris de l’absence de consultation de la direction de l’AMAP avant la décision d’affectation.

Il a aussi rappelé que le bâtiment en question est un grand symbole de la presse malienne qui ne doit pas être affecté à un service de sécurité. Il n’a pas manqué de souligner que l’État vient d’octroyer une imprimerie à l’Agence à hauteur d’un milliard et demi de Fcfa.

Autre argument mis en avant par le syndicaliste : le représentant de la CEDEAO lors d’une visite sur le chantier a émis des réserves sur une éventuelle cohabitation d’un service de sécurité avec un organe de presse. Lesquelles réserves sont consignées dans un procès-verbal, fera observer Souleymane Bobo Tounkara. De son côté, Tidiane Dia, également membre du syndicat, attirera l’attention des ministres sur la sécurisation des matériels informatiques installés à coup de millions dans l’enceinte du bâtiment.

Dans leurs réponses, les membres du gouvernement ont assuré que la décision n’a pas été prise en méprisant la situation des travailleurs. Ils ont souligné qu’il valait mieux faire ce sacrifice que de vouloir revenir sur un engagement pris vis-à-vis d’un partenaire comme la CEDEAO. Toujours dans le cadre des échanges sur la question, le ministre Tall s’est engagé à recevoir les membres du syndicat aujourd’hui même pour tenter d’arrondir les angles.

Dans la matinée d’hier, le syndicat de l’AMAP avait réuni les travailleurs pour rendre compte des résultats des travaux de la commission de conciliation mise en place par le ministère du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions, suite au préavis de grève. Pour rappel, le comité syndical de l’AMAP avait décidé d’observer une grève les 28 et 29 novembre 2016. Ce mot d’ordre a été suspendu parce qu’à l’issue des travaux de la commission de conciliation, les parties ont convenu que la Direction de l’AMAP écrive une lettre au département de tutelle pour l’informer du contenu de la correspondance de la direction de l’urbanisme l’invitant à libérer les lieux. Elles ont également convenu de la mise en place d’une commission technique qui sera composée des représentants des départements techniques concernés, de la commission de conciliation et du comité syndical. Cette commission aura pour mission d’évaluer les dégâts et proposer une réparation. Elle va déposer un rapport à la primature. Le ministère de l’Economie numérique et de la Communication, quant à lui, s’est engagé à saisir, dès le lundi 28 novembre, le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat pour lui demander l’arrêt des travaux en attendant de trouver une solution au problème posé.

Curieusement, les deux membres du gouvernement n’ont fait aucun cas des résultats des travaux de la commission de conciliation lors de leur visite à l’AMAP.

M. SIDIBÉ

A.D.SISSOKO