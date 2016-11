Administration publique : EN QUETE D’EFFICACITE

Les hauts cadres des administrations publiques maliennes à l’école de la Gestion axée sur les résultats (GAR). C’est à la faveur d’un séminaire de haut niveau sur les Stratégies d’opérationnalisation GAR organisé, les 24 et 25 novembre, à l’hôtel Kempisky, par le Ministère du Travail et de la Fonction publique, Chargé des Relations avec les Institutions. La cérémonie d’ouverture était présidée par le premier responsable du département, Mme Diarra Raky Talla.

C’était en présence du directeur général du Centre africain de formation et de recherches administratives pour le développement (CAFRAD), Dr Stéphane Monney Mouandjo.

L’objectif de l’exercice est de définir une stratégie intégrée de mise en place de la méthode GAR dans l’administration publique. Milite aussi en faveur de cette orientation, le souci d’inscrire l’action gouvernementale dans le cadre d’une stratégie d’harmonisation des politiques budgétaires en vertu des engagements internationaux notamment, la transposition de la directive de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) relative à la budgétisation par programme. Plusieurs thèmes ont été décortiqués par des experts nationaux et internationaux parmi lesquels : l’actualité et le contenu de la méthode GAR, les limites et défis d’une implémentation efficace de la GAR ou encore les transformations structurelles en vue d’une mise en place efficace du GAR.

A l’ouverture de ce séminaire, le directeur du CAFRAD, Dr Stéphane Monney Mouandjo a indiqué que cette initiative participe de la nécessité pour l’Afrique de se positionner par rapport à son avenir dans un monde de plus en plus changeant. Cela exige, à son avis, une appropriation sélective et rationnalisée des outils et méthodes de travail. Selon cet éminent chercheur africain, ces stratégies s’inscrivent dans un schéma global en vue de la réalisation d’un mieux-être des administrations.

Cet avis est également partagé par le ministre Raky Talla pour qui la nouvelle gouvernance publique appelle de nouvelles aptitudes des acteurs, entre autres, la capacité de veiller à la pertinence de l’action publique, à mettre en œuvre les politiques avec efficacité, à maitriser les activités et à repérer les risques. Tout en rappelant le rôle, combien important, de l’administration dans le processus de sortie de crise que notre pays a traversée, Mme le ministre a souligné l’importance que la modernisation de l’administration revêt au yeux du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, et de son Premier ministre, Modibo Kéita, qui l’a inscrit au rang des priorités dans sa Déclaration de politique générale.

L. ALMOULOUD