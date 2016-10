Visite du ministre de la Défense dans la Région de Gao : PRÉSENCE RASSURANTE DES FAMAs

Les Forces armées maliennes et leurs partenaires de Barkhane et de la MINUSMA travaillent main dans la main pour faire face aux groupes terroristes encore très actifs dans la zone.

Après Mopti, Hombori et Douentza (6ème région militaire), le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Abdoulaye Idrissa Maïga a visité, du 30 septembre au 2 octobre, la Zone de défense n° 1. Cette tournée l’a conduit à Gao, Gossi, Almoustrat et Bourem. Dans toutes ces localités visitées, le ministre Maïga était accompagné par le haut commandement militaire en l’occurrence les généraux de division Didier Dacko et Gabriel Poudiougou, respectivement chef d’état-major général des Armées et inspecteur général des Armées et services.

Arrivés à l’aéroport international de Gao en début d’après-midi du vendredi 30 septembre, Abdoulaye Idrissa Maïga et sa délégation ont été accueillis par les autorités politiques et administratives, conduites par le gouverneur, Seydou Traoré et celui de Kidal, Koïna Ag Ahmadou. Après la revue des troupes, la délégation ministérielle a eu un briefing (à huis clos) avec les autorités militaires au PC ‘’Maliba’’. La rencontre avec les hommes du commandant du théâtre des opérations ‘’Maliba’’, le colonel–major Ibrahim Haïdara et du commandant de la Zone de défense n° 1, le colonel Félix Diallo a duré plus de deux heures.C’est quasiment le même exercice d’échanges, précédé du dispositif d’accueil à l’identique, auquel le ministre Maïga s’est prêté dans la matinée du samedi 1er octobre à Gossi à environ 160 km de la ville de Gao.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a attentivement écouté les préoccupations des éléments de l’unité méhariste de Gossi. Ces préoccupations portent, entre autres, sur des problèmes de médicaments, de nominations spéciales et d’avancements dans les grades ainsi que la durée du séjour sur le théâtre des opérations. A toutes ces questions soulevées par les soldats, les membres de la délégation ont apporté des réponses satisfaisantes.

De retour au camp Firhoun Ag Alinçar de Gao, précisément au PC de la 1ère région militaire, le ministre Maïga s’est brièvement entretenu avec les chefs militaires, avant d’avoir un échange avec la troupe. Les soldats ont eu la possibilité d’évoquer leurs problèmes qui ont trait au paiement des primes et à l’acquisition d’armes pour les surveillants de prison ; à la rétention de l’impôt sur le traitement du salaire (ITS) sur les soldes ; à l’absence de moyens logistiques pour assurer l’escorte sur l’axe Douentza-Gao, etc. Ces différentes préoccupations ont également reçues des éclaircissements de la part de la hiérarchie militaire.

S’adressant à la troupe, le ministre de la Défense et des Anciens combattants l’a, d’entrée de jeu, félicitée et encouragée pour son ardeur dans l’accomplissement de sa mission. Il s’est réjoui du fait que l’ardeur des hommes n’est aucunement émoussée par le soleil ardent et le vent sec. « Le sens de cette visite est de vous rassurer et de booster votre moral. Le Mali est un pays souverain et vous êtes les gardiens de cette souveraineté », a-t-il lancé à l’adresse des soldats. Abdoulaye Idrissa Maïga ajoutera ensuite qu’il était venu apporter le soutien politique pour que l’outil militaire redevienne ce qu’il a été par le passé dans notre pays. Après les échanges, le ministre Maïga a partagé un déjeuner avec les soldats. Ce fut un moment de convivialité fort apprécié par les hommes en uniforme.

Au cours de son séjour dans la Cité des Askias, Abdoulaye Idrissa Maïga a rendu visite aux forces partenaires de Barkhane et de la MINUSMA. Il s’est entretenu successivement avec les officiers de la force française et le représentant du secrétaire général de l’ONU au Mali Mahamat Saleh Annadif qui était également de passage à Gao.

Le diplomate tchadien a déploré la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone, singulièrement sur l’axe Gao – Gossi. Le patron de la MINUSMA a en outre mis l’accent sur la coopération entre les Casques bleus et les FAMAs qui, selon lui, ne font qu’un même corps.

De son côté, le ministre Maïga a indiqué qu’une synergie des forces partenaires est nécessaire face à l’environnement inamical et la perspective d’évènements importants comme la tenue des élections communales le 20 novembre prochain et l’organisation du Sommet Afrique – France en janvier 2017.

Le dimanche 2 octobre, le ministre de la Défense et des Anciens combattants a visite deux check-points sur l’axe Gao – Ansongo et sur la route reliant la capitale de la 7ème région administrative à Kidal.

Juste après, c’est au siège du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) – une structure prévue par l’Accord chargée de la planification et de la conduite des patrouilles mixtes – que le ministre et sa délégation ont eu droit à une présentation sur les missions, les défis, acquis, difficultés et perspectives du MOC. Au terme des échanges, Abdoulaye Idrissa Maïga a exhorté les différents acteurs impliqués à hâter le pas pour que le MOC à Gao puisse servir d’exemple. C’est dans ces conditions que les réfugiés pourront revenir afin que cette situation de vide sécuritaire soit évitée, a-t-il recommandé. Le lundi 3 octobre, les forces de défense et de sécurité des localités d’Almoustrat et de Bourem ont accueilli le ministre Maïga. A Almoustrat, première étape, les éléments du Groupement tactique interarmes (GTIA) 8 mixte ont évoqué des problèmes semblables à ceux de leurs frères d’armes de Gao et de Gossi. Les visiteurs ont promis d’apporter des réponses conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l’Armée.

Le chef du département de la Défense a ensuite visité le site du château d’eau d’une capacité de 15 Kva. Bel exemple dans le cadre des actions civilo – militaires, ce joyau a été offert à la population d’Almoustrat par l’Armée, à travers le GTIA 7 mixte qui a quitté les lieux il y a quelques semaines. Ce geste a été très apprécié par les bénéficiaires. Ici comme partout où il est passé, le ministre Maïga a insisté sur la communion qui doit être créée autour des forces armées.

A Bourem, le passage du ministre dans l’enceinte du camp militaire a été marqué par une brève entrevue avec les autorités militaires et politico-administratives.

Faisant le bilan de sa tournée, le ministre de la Défense et des Anciens combattants s’est réjoui de la présence des FAMAs sur le théâtre des opérations ‘’Maliba’’. « Je pense qu’en terme de bilan, on peut dire que cette présence est rassurante, une présence qu’il faudrait également renforcer », précisera Abdoulaye Idrissa Maïga. A cet égard, il a salué la qualité du partenariat que les officiers ont développé avec les forces amies de Barkhane et de la MINUSMA. Cette synergie a permis de mettre en place un dispositif à même de renforcer les capacités opérationnelles.

« Rendre visite à nos forces est un devoir, un devoir qui est à notre charge, un devoir moral également. Nous repartons le cœur assez léger parce que rester plus longtemps avec ces forces sur cette ligne nous tient à cœur », a confié le ministre Maïga.

Avant d’ajouter que cette sortie a été l’occasion de comprendre toutes les difficultés auxquelles les soldats sont confrontés au regard de l’étendue du territoire. « Je pense que les agendas que nous avons essayés de décliner vont pouvoir être respectés et que les objectifs seront atteints », a conclu le ministre de la Défense et des Anciens combattants.

M. SIDIBÉ