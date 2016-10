Tombouctou : DOUBLE ATTAQUE CONTRE LA MINUSMA ET LES FAMAS

Le camp de la MINUSMA à Ber, 60 km de Tombouctou, a été pris pour cible hier par des tirs d’obus de mortier. Selon nos sources, 3 ou 4 projectiles ont été tirés sans atteindre leur objectif. Donc heureusement, cette attaque n’a pas causé de perte en vie humaine ni dégât matériel.

Par contre, il y a eu mort d’homme dans une autre attaque, survenue aussi hier, sur l’axe Tombouctou-Douentza. Aux environs de midi, un véhicule militaire d’escorte appartenant au GTIA Waraba, basé à Douentza, a sauté sur une mine à 20 km de Bambara Maoudé. Le bilan provisoire est de 3 morts et 5 blessés.

Ces actes odieux interviennent moins de 48 heures après une embuscade sur la route reliant Goundam à Tombouctou et qui a fait un mort et 2 blessés parmi les soldats.

Le caporal décédé, a été inhumé hier avec tous les honneurs.

M. SAYAH

Amap-Tombouctou