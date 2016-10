Téléphonie mobile : TECNO MOBILE LANCE PHANTOM 6 ET PHANTOM 6 PLUS

Exquis, fort à l’intérieur, Phantom 6 plus mélange des prouesses inégalées avec un design impeccable. Quant au Phantom 6, il dispose des caractéristiques incarnant grâce et délicatesse

Le géant de la technologie, le fabriquant de téléphone mobile Tecno mobile lance de nouveau produits sur le marché : son nouveau duo de flagship, Tecno Phantom 6 et Phantom 6 plus. La cérémonie de lancement a eu lieu samedi dernier à l’hôtel Salam en présence du manager au Mali de la société, Diakaria Diallo, du manager général, Stephen Dai et de l’Operator Manager, Martin Chen. Elle a regroupé outre le staff Tecno mobile Mali, des partenaires venus de tous les bords, des clients et bien sûr des fans de la marque.

Diakaria Diallo a expliqué que Tecno Mobile est une marque de téléphone du groupe chinois Transsion Holding basé en Chine en plein cœur de Shenzen. Elle est spécialisée dans la fabrication et la vente de téléphones portables. Créée en 2006, la société Tecno Mobile fête cette année ses 10 ans d’existence et s’est placée parmi les marques les plus aimées d’Afrique, explique Diakaria Diallo.

Figurant parmi les leaders en Afrique en matière de téléphone mobile, Tecno arrive à résoudre l’équation prix-qualité avec des produits répondant largement aux critères des clients. La marque se base sur la fluidité, l’élégance et le design, commente le ménager local de Tecno mobile.

A travers cet événement qui consacre le lancement de deux flagphip, a expliqué Diakaria Diallo, l’entreprise entend se rapprocher de ses clients. S’agissant des marques qui sont lancées, Phantom 6 et Phantom 6 plus, elles offrent un certain nombre de mises à niveau haut de gamme par rapport à leurs prédécesseurs, le Phantom 4 et le Phantom5 qui ont été respectivement lancé en 2014 et 2015.

Les téléphones, Phantom 6 et phantom 6 plus sont deux jumeaux qui sont de la famille des flagships. Les séries flagships sont des téléphones haut de gamme.

Exquis, fort à l’intérieur, Phantom 6 plus mélange des prouesses inégalées avec un design impeccable. Le processeur deca-core 2.0GHZ à 3 compartiments est incorporé dans le corps entièrement métallique pour alimenter une application multitâche et réaliser une meilleure efficacité énergétique. Il fonctionne 70% mieux et consomme 30% moins d’énergie que la génération précédente. Ce qui permet de bien jouer aux jeux à forte intensité graphique, regarder des vidéos 4K en streaming et effectuer des téléchargements à 300 Mbps sur CAT6 LTE. Il combine plusieurs images de l’instant même où il faut produire une image avec une clarté attrayante. Avec la technologie de charge instantanée avancée appliquée, l’on peut obtenir 240 minutes de charge même lorsque l’alimentation est épuisée. Elle a une mémoire 64 Go et une ram de 4 Go.

Quant à Phantom 6, minutieusement conçu en alliage d’aluminium niveau aéronautique et fait à base d’un art raffiné, il arbore un monocoque métallique sans soudure et fait partie des conceptions les plus minces dans la catégorie des appareils photo arrière double, incarnant grâce et délicatesse. Bénéficiant d’un contour ultrafin de 6015mm, Phantom 6, est l’un des téléphones arrière les plus minces, rendant votre vie gracieuse à un niveau supérieur. Il a deux camera, un ram très fort de 3 Go et une mémoire de 32 Go. Le Phantom 6 sera vendu à 125 000 Fcfa pendant que le Phantom 6 plus sera cédé à 165 000 Fcfa.

L’Afrique représente le marché le plus lucratif pour l’entreprise. Diakaria Diallo a expliqué qu’au Mali, l’on peut dire sans risque de se tromper que Tecno est leader incontesté en matière de téléphone portable avec plus de 200 boutiques en gros et en détail à travers le pays. Cette année, Tecno Mobile a participé à plusieurs activités d’ordre social et compte dans les jours à venir s’imposer comme leader incontournable dans ce domaine.

Prenant la parole, Stephen Dai a remercié les invités pour leur présence en ce jour spécial pour Tecno Mobile. Car, en plus du lancement de deux de ses flagships, le leader contesté des Smartphones en Afrique, célèbre son dixième anniversaire. « 10 ans par rapport à une marque, c’est important », a-t-il dit.