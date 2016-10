Survie de l’enfant : LE CREDOS EVALUE SES ACTIVITES

Le Centre de recherche d’études et de documentation pour la survie de l’enfant (CREDOS) a tenu, jeudi, la 14ème session ordinaire de son conseil d’administration. Les travaux étaient dirigés par Dr Bokary Diallo, conseiller technique au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Les administrateurs ont examiné et adopté le procès verbal de la dernière session, le rapport d’activités et fait le point d’exécution du budget du 1er janvier au 30 juin 2016.

Sur une prévision de 492 940 000 Fcfa, le CREDOS a pu mobiliser courant ce premier semestre, un montant 241 927 764 Fcfa, soit un taux de 47,07%. Le budget mobilisé a été exécuté à hauteur de 87,59%, soit 211,9 millions Fcfa avec un taux de justification de 85,03%.

Le directeur général du CREDOS, Pr. Hamadoun Sangho a déclaré que le centre au-delà des difficultés, a enregistré quelques acquis au cours du premier semestre 2016. Il s’agit de la poursuite des activités sur le site de Surveillance sanitaire et démographique de Dialakoroba avec le recensement des populations réparties sur 3200 ménages dans 13 villages, la mise en œuvre du protocole relatif aux facteurs associés à l’adoption et à l’appropriation de la planification familiale en milieu communautaire de Koumantou.

En termes de valorisation des résultats, le centre a procédé à 11 publications dont 2 articles et 9 communications dans des revues et congrès nationaux et internationaux.

Pour le second semestre, le centre compte sur l’achèvement des travaux de la voie d’accès, la réalisation d’études et recherches en rapport avec la survie et le bien-être de l’enfant, le renforcement de la collaboration avec les autres structures de recherche et les partenaires, la mise à disposition de la documentation nécessaire dans le domaine de la survie de l’enfant et la dotation du centre en matériel informatique, bureautique et roulant.

Cette session, a souligné Dr Bokary Diallo, est le cadre approprié pour apprécier les avancées obtenues dans la réalisation des activités planifiées au titre du premier semestre 2016, ainsi que les ressources mobilisées pour leur mise en œuvre et pour identifier les goulots d’étranglement qui handicapent le centre dans l’atteinte de ses objectifs.

Pour lui, la collaboration entre les structures de recherche s’impose et reste le cadre privilégié pour mener des recherches performantes au service des populations.

Il s’agit donc de dynamiser le partenariat avec les institutions nationales et internationales dont l’appui peut contribuer à améliorer la recherche.

F. NAPHO