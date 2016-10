Route Goundam-Tombouctou : UNE ESCORTE DU GTIA ELOU ATTAQUEE

Hier, la route reliant Tombouctou à Goundam a enregistré une nouvelle attaque. Une escorte du GTIA Elou des FAMAS à Goundam a été attaquée. L’accrochage a eu lieu entre Acharane et Tintellout à environ 35 km de Tombouctou, le matin vers 8h 30mn.

Le bilan de l’attaque fait état d’un militaire mort et d’un autre blessé. Tous deux avaient le grade de caporal. Un civil, l’adjoint au président du conseil de Cercle de Goundam, Ibrahim Ag Achabane (un ancien adjudant-chef de l’armée à la retraite) qui faisait partie du convoi a été blessé.

Selon des témoins dans la zone et les rescapés, les assaillants circulaient à bord d’une dizaine de véhicules surmontés d’armes lourdes. Hier dans la ville de Tombouctou, l’on a observé un important mouvement de militaires. Des sources militaires assuraient qu’il s’agissait de renforts allant à la rescousse des militaires tombés dans l’embuscade. D’autres sources affirmaient également que du côté de Goundam des renforts sont partis pour poursuivre les assaillants.

Cette nouvelle attaque a porté un coup au moral de la population de Tombouctou qui essaie quand même de vaquer normalement à ses activités.

M. SAYAH

Amap-Tombouctou