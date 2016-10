Rentrée scolaire 2016-2017: SOUS LE SIGNE DU RETOUR AUX VALEURS DU TRAVAIL ET DU MERITE

Ce sont quelque 2 millions d’élèves du fondamental et plus d’un million de l’enseignement secondaire général, technique et professionnel qui retrouvent les bancs de l’école La rentrée scolaire 2016-2017 est officiellement effective ce lundi 03 octobre 2016 dans tous les ordres d’enseignement de notre pays. Ainsi dès hier lundi, les écoles fondamentales des 17 académies d’enseignement (AE), à l’exception de celle de Kidal, ont commencé la nouvelle année scolaire placée, cette fois, sous le signe du renouveau du système éducatif. Au niveau du fondamental (public et privé), ce sont quelque 2 millions d’élèves qui ont renoué avec le travail pour neuf mois. Leurs ainés de l’enseignement secondaire général, technique et professionnel sont eux aussi au nombre d’un peu plus d’un million d’élèves qui retrouvent les bancs de l’école.

Parmi ces élèves, on dénombre 54.000 pour les lycées publics répartis dans 73 lycées.

Le ministre de l’Education nationale, le Pr Kénékouo dit Barthélemy Togo, s’est rendu tôt nhier matin au Groupe scolaire de Sénou-aviation à 15 km de Bamako pour constater de visu l’effectivité de la rentrée scolaire.

Après l’exécution de l’hymne national et la montée des couleurs, le ministre a donné le coup d’envoi de la rentrée à 08 heures dans la classe de la 1ère année B du groupe scolaire. Cette 1ère année a un effectif de 35 petits élèves, dont 15 fillettes, âgés de 6 à 8 ans.

Le ministre Togo a ensuite assisté à une leçon modèle dispensée par l’enseignant Birama Namaké Traoré. Elle portait sur la réintroduction de la méthode syllabique dans notre système éducatif et consistait à initier les élèves à la lecture et à l’écriture selon la syllabique. Le ministre de l’Education nationale a par ailleurs précisé que la rentrée scolaire 2016-2017 est aussi placée sous le signe du retour aux valeurs de travail et du mérite et du renouveau au sens de la mobilisation de l’administration scolaire, des enseignants, des parents d’élèves et des élèves eux-mêmes. « Il faut que l’école malienne retrouve sa place et sa qualité d’antan. Il faut une prise de conscience de toutes les couches pour tenir compte de l’avenir des enfants », a souhaité, le Pr Kénékouo dit Barthélemy Togo.

Le directeur national de l’enseignement fondamental, Morifing Cissé a rappelé que plus de 1500 écoles avaient fermé leurs portes dans les régions de

Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal à cause de la crise. Heureusement, toutes ces écoles les rouvrent progressivement.

Pur produit de la méthode syllabique, le directeur national de l’enseignement fondamental juge bon son retour à l’école. Il a déclaré que cette méthode permettra de mieux enseigner aux tout petits les bonnes manières d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Son homologue de l’enseignement secondaire général, Koro Monzon Koné a, lui, annoncé l’ouverture prochaine de 3 nouveaux lycées publics à Fana, Niamana (région de Koulikoro) et à Mandiakuy (région de Ségou).

Le chef de file des partenaires techniques et financiers (PTF), Mme Béatrice Meyer a, pour sa part reconnu que le gouvernement a fourni beaucoup d’efforts pour redresser et améliorer la qualité de l’éducation pour ceux qui se rappellent les souffrances consécutives a la crise sociopolitique, économique et sécuritaire de 2012 que le Mali a endurées.

S. Y WAGUE