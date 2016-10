Rentrée scolaire 2016-2017 à Bamako : Les orphelins de militaires retrouvent le chemin des classes avec assurance

A l’occasion de la rentrée scolaire 2016-2017, des orphelins de militaires et paramilitaires ont reçu jeudi dernier, des kits scolaires offerts par les militaires belges de l’EUTM et par l’association Open Mali en collaboration avec l’association Solidaris 223. La cérémonie de remise s’est déroulée dans les locaux du Service social des armées en présence de la directrice de ce service, le colonel Samaké Mariétou Dembélé et du général commandant l’EUTM, Eric Harvent. Le don est constitué de trois cent cinquante 350 kits scolaires (cahiers, carnets, trousseaux, sacs scolaires, stylos, crayons). Le colonel Samaké Mariétou Dembélé a espéré que ces kits permettront de rehausser le moral des orphelins de militaires et paramilitaires qui pourront reprendre le chemin de l’école avec plus de courage et de confiance. Le général Eric Harvent a expliqué que l’objectif de ce geste modeste, est d’aider les familles et l’éducation qui est un vecteur essentiel pour le futur de tout pays et qui est un élément essentiel pour le développement et l’intégration de tous les enfants à l’intérieur d’un système national qui se doit être un et indivisible. Il a souhaité une agréable rentrée scolaire à toutes les familles à tous les enfants. La représentante de Open Mali s’est réjouie de prendre part à cette remise de kits scolaires aux enfants des familles de militaires tombés sur le champ de l’honneur. Des kits offerts par le biais de son association à travers son programme de parrainage des enfants en situation difficile et l’association Solidaris 223 à travers son projet «Tombés pour nous debout pour eux ». Rappelant que l’éducation est un droit fondamental pour les enfants et un devoir pour les parents et la société, elle a rappelé que de 2002 à nos jours, Open Mali a scolarisé 2613 enfants. Pour l’année scolaire, elle prévoit de scolariser 887 enfants en plus de ceux déjà inscrits au programme. Yvette Georgette Ngomo Ndongo a donné l’assurance, que son association ne ménagera aucun effort pour garantir le droit à l’éducation à tous les enfants sans aucune distinction.

A. D. SISSOKO