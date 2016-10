Rencontre entre les présidents malien et français : UNE VOLONTE D’APPROFONDIR LA COOPERATION CIVILE ET MILITAIRE

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, a entamé, dimanche, une visite privée à Paris. Selon un communiqué publié sur le site de l’Elysée, la présidence de la République française, le chef de l’Etat s’est entretenu hier avec son homologue français, François Hollande. Au cours des échanges, les deux présidents sont convenus d’approfondir encore la coopération civile et militaire bilatérale entre nos deux pays. A ce propos, le président français a confirmé sa volonté d’accompagner le redéploiement de l’Etat malien sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation signé en 2015. François Hollande a également rappelé la disponibilité des forces françaises à accompagner des patrouilles mixtes, associant forces armées maliennes et mouvements signataires de l’Accord d’Alger, dans toutes les régions du Nord du Mali.

Par ailleurs, le chef de l’Etat français a indiqué qu’un effort substantiel en faveur du développement du Mali était réalisé au niveau européen dans le cadre du Fonds fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et des causes profondes des migrations irrégulières et du phénomène des personnes déplacées en Afrique. Ce fonds a été créé en 2015 au sommet de La Valette auquel a participé le président Ibrahim Boubacar Kéita. Enfin, les deux chefs d’Etat ont évoqué la préparation du sommet de Bamako, qui réunira le Mali, la France et les chefs d’Etat et de gouvernement africains en janvier 2017.

