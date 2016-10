Remise de kits scolaires : LA TRADITION A ETE RESPECTEE

Dans le cadre de la journée de solidarité organisée par l’armée de l’air, le chef d’Etat-major de l’armée de l’air, le colonel major Souleymane Bamba, a procédé, en semaine, à la remise d’un important lot de kits scolaires aux enfants orphelins des militaires de l’armée de l’air. La valeur totale du don s’élève à 4,6 millions de F cfa destiné aux enfants orphelins du cycle fondamental. Ils sont au nombre de 209 dont les kits et cotisation de coopératives scolaires seront payés cette année

La cérémonie s’est déroulée sur la place d’armes de l’armée de l’air, en présence du parrain de l’édition 2016, le général de brigade, Mamadou Doucouré, des chefs d’Etat-major et directeurs de services de l’armée malienne.

«La perpétuation de cette tradition vieille de 8 ans prouve à suffisance l’esprit de solidarité, de cohésion et de corps qui a toujours prévalu dans l’armée de l’air», a dit le colonel major Bamba. S’adressant au parrain, il a exprimé le sentiment qui anime le corps en ces instants : «Nous sommes doublement heureux de vous recevoir aujourd’hui ici à l’armée de l’air car votre présence donne un éclat tout particulier à cette cérémonie. Nous sommes aussi très heureux de recevoir un de nos grands anciens parmi nous, de surcroit ancien chef d’Etat-major de l’armée de l’air». Au seuil du mois d’octobre, mois de la solidarité et mois de la rentrée scolaire au Mali, les aviateurs, de façon coutumière, viennent de faire parler une fois de plus leur cœur à l’endroit des enfants de leurs compagnons d’armes disparus. En effet, cette cérémonie, qui est à sa 8ème édition, marque la conjugaison des efforts de tous les aviateurs pour contribuer au bonheur et à la réussite de ces enfants orphelins.

« Cette année, cette journée ne doit son salut qu’au travail aussi bien qualitatif que quantitatif des parents. Les bénéficiaires auront des défis importants à relever au niveau intellectuel, physique, moral et psychologique mais les organisateurs sont convaincus qu’ils sauront tirer profit des moyens et de l’encadrement mis à leur disposition tout au long de leur cursus scolaire.

Le chef d’Etat-major Bamba espère que les enfants feront bon usage des kits reçus et que les résultats seront toujours bons, comme les années passées. Il a paraphrasé l’écrivain malien, Doumbi Fakoly, qui estime «qu’une école n’a de sens qu’à la condition d’être capable de former une jeunesse qui soit apte à assurer la relève des aînés». Souleymane Bamba espère qu’ils constitueront cette jeunesse.

