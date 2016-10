Réal Madrid : ZIDANE SOUS LE FEU DES CRITIQUES

Nommé entraîneur du Réal Madrid le 4 janvier 2016 en remplacement de Rafael Benitez, Zinedine Zidane n’a mis que cinq mois avant de remporter la Ligue des champions. Suffisant pour donner un crédit inépuisable à l’ancien joueur vedette du club ? Hé bien non. Une série de 4 nuls consécutifs cette saison et c’est déjà haro sur Zizou en Espagne. Après un dernier nul à domicile le week-end dernier contre la modeste formation d’Eibar (1-1), le Français fait l’objet de sévères critiques dans la presse espagnole.

La victoire en Ligue des champions déjà oubliée, les journalistes qui suivent le Réal se demandent même aujourd’hui si Zidane a bien le niveau pour diriger les Merengue. «Le Réal est en perdition» Joaquin Brotons est probablement le plus dur. «Le Réal Madrid ne joue pas au football cette saison et ceux qui doivent marquer ne marquent pas. Zidane est un entraîneur médiocre, il n’y a pas de football et s’il n’y a pas de football, on ne peut pas gagner. C’est seulement un motivateur», lâche ainsi le journaliste de la radio Cadena Cope.

«La saison dernière, on a pu mesurer les capacités de Zidane à faire renaître une équipe. Cette saison, ce sont ses capacités en tant que coach qui sont scrutées. Et ça ne va pas bien», note de son côté Roberto Palomar, journaliste pour le quotidien Marca. «Ce Réal Madrid de Zidane ressemble de plus en plus à celui de Rafa Benitez, estime pour sa part José Vicente Hernaez, également journaliste pour Marca. Ce Réal Madrid ne ressemble à rien.

Il est en perdition et je doute que Zidane sache trouver la solution». Si les médias espagnols sont aujourd’hui très durs avec Zidane, le Français l’aurait été, lui, avec ses joueurs après le nul contre Eibar (1-1), selon la chaîne La Sexta. L’entraîneur madrilène aurait piqué une grosse colère. 20 minutes durant lesquelles les Réalistes ont pris une soufflante, un manque d’intensité, d’investissement et même d’humilité leur étant notamment reproché…