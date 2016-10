Le Grand hôtel de Bamako a abrité vendredi dernier le lancement officiel du projet « Jam Suka ». La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangaré Ouma Ba, en présence de l’ambassadeur du Canada, Marc-André Fredette et de la vice-présidente Afrique de Right to Play, le Dr Katrin Imnof.

Le projet «Jam Suka » est le fruit d’un partenariat entre le Canada et le Mali, notamment à travers Right to Play, le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine. Le projet quinquennal sera supporté financièrement par le gouvernement du Canada à travers les Affaires mondiales Canada avec un budget de 10.214.447 $ CAD.

Le Dr Katrin Imnof a expliqué que « Jam Suka » veut dire bien-être de l’enfant en langue peulh. Ainsi, le projet s’attachera à améliorer la protection et le bien-être des enfants vulnérables et affectés par la crise, particulièrement les filles. A travers cette intervention, il s’agira de contribuer à l’accroissement de l’efficacité du système de protection, l’accroissement des capacités des communautés en vue d’assurer une meilleure protection, l’accès aux services sociaux de base.

La vice-présidente Afrique de Right to Play a réitéré la disponibilité de son organisation à travailler avec l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfant. Elle a également assuré au ministre en charge des enfants qu’elle mettra tout en œuvre afin de rendre durablement utile cet investissement du peuple canadien.

L’ambassadeur du Canada a souligné l’engagement de son gouvernement en faveur des enfants pour leur permettre de devenir des citoyens en bonne santé, instruits et productifs. Il a expliqué que la crise sécuritaire que traverse actuellement le Mali et la survivance de certaines pratiques traditionnelles portent de graves atteintes aux droits des enfants, singulièrement des filles. Il a salué le gouvernement qui, avec des moyens souvent limités, fait des efforts remarquables à tous les niveaux.

Pour accompagner cet élan des autorités du Mali, Marc-André Fredette a expliqué que son gouvernement apporte un appui important à travers le projet «Jam Suka» qui intègre plusieurs actions complémentaires. Celles-ci vont agir sur : les aspects socioculturels pour un changement de comportement à tous les niveaux dans les zones d’intervention ; le renforcement des institutions et mécanismes de protection existants mais qui ne sont pas suffisamment opérationnels ; la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la société civile (les leaders religieux, les chefs traditionnels et coutumiers). Les collectivités territoriales, les médias et surtout les enfants seront concernés par les actions complémentaires afin d’engager une lutte courageuse pour la promotion des droits de l’enfant au Mali.

Le ministre en charge des enfants a indiqué que l’attention que Right to Play accorde au Mali à travers ses interventions, atteste de sa volonté à accompagner les autorités maliennes à relever les défis en matière de promotion et de protection de l’enfant. Elle a expliqué que le projet «Jam Suka» s’inspire largement des axes de la politique nationale de la promotion et de la protection de l’enfant et de son plan d’action 2015-2019 élaboré par son département.

Le projet soutiendra intensément le ministère de la Promotion de la Femme dans ses efforts de prévention et donnera une réponse aux problématiques de protection des enfants incluant la participation des filles et garçons âgés de 0 à 18 ans. Elle a espéré qu’il contribuera à l’amélioration de la promotion et de la protection des enfants.

Mme Sangaré Oumou Ba a renouvelé à l’ambassade du Canada au Mali ses sincères remerciements pour les efforts consentis dans l’accompagnement du gouvernement dans le domaine de la protection de l’enfant. Elle a exprimé sa gratitude à Right to Play qui avec abnégation à travers ce projet apporte sa contribution à la réalisation des objectifs du développement durable.

En réitérant le soutien de son département, le ministre en charge des enfants a engagé les services techniques compétents à ne ménager aucun effort pour la réussite du projet. Elle a exhorté l’ensemble des parties prenantes à œuvrer de façon inlassable à la réalisation des activités afin d’atteindre les résultats du projet au bénéfice du Mali et de tous les enfants, particulièrement les filles.

A. D. SISSOKO