Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion : LES VERTUS DU VIEILLISSEMENT SAIN

Dans le cadre du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, l’Association des travailleurs sociaux à la retraite (ATSR) a organisé hier une conférence-débat sur le vieillissement sain. La cérémonie d’ouverture de la rencontre était présidée par le conseiller technique au ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, Mme Kouyaté Fanta Kamissoko, en présence du président de l’ATSR, Ousmane Guindo. Le parrain de la semaine des personnes des personnes âgées était représenté par l’ancien ministre Maharafa Traoré.

Le président de l’ATSR a souligné l’importance du thème de la conférence qui a retenu l’attention des autorités qui ont accepté de l’inscrire dans l’agenda.

Le représentant du parrain a rappelé que cette conférence est la seconde activité menée dans le cadre de la première semaine du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. Il a félicité les personnes âgées pour leur intérêt pour les consultations gratuites. Par ailleurs, Dr Maharafa Traoré a souligné l’importance du vieillissement en bonne santé qui permet aux personnes âgées de contribuer aux efforts de développement de leur communauté. Le bon vieillissement aide les personnes âgées à devenir plus utile et aussi à apporter tout ce qu’il y a de bien à la communauté dans laquelle ils vivent. Il a dit espérer que le thème débattu apportera beaucoup d’éléments de réponses aux participants à la conférence qui a été marquée par trois communications sur les thèmes : actions de la politique de vieillissement, le vieillissement, la nutrition chez les personnes âgées.

A sa suite, Ousmane Guindo a pris la parole pour apporter des réponses originales à la situation des personnes âgées en raison des mutations sociologiques en cours dans notre société. Il a rappelé que le gouvernement a élaboré une véritable stratégie politique en direction des personnes âgées. Cette politique s’est traduite par la création d’un département en charge des personnes âgées. Aussi, ajoutera-t-il, le Mali a adopté le Plan international d’action de Vienne, le Projet de cadre d’orientation et le Plan d’action de l’Union africaine sur le vieillissement de 1982, ainsi que le Plan d’action révisé de Madrid de 2002. Déjà, en 1993, notre pays avait élaboré une politique en faveur des personnes âgées. Le fondement de cette politique vise à maintenir les personnes âgées dans la société en contact avec les autres générations et d’éviter toute rupture sociale entraînant un effet sur leurs conditions de vie.

Une autre innovation est la consécration, depuis 1996, du mois d’octobre comme Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. Au-delà de la célébration du 1er octobre, Journée mondiale des personnes âgées au cours de laquelle le gouvernement rend hommage aux personnes âgées dans toutes les localités, la première semaine du mois leur est entièrement consacrée.

En saluant les efforts du gouvernement, il a expliqué que les personnes âgées sont confrontées à des difficultés. Il a attiré l’attention sur la situation précaire des personnes âgées surtout en milieu urbain, leur inaccessibilité aux services sociaux de base et l’insuffisance des financements.

Dans sa communication, le Dr Mamadou Konaté s’est appesanti sur l’importance de la nutrition chez les personnes âgées, leurs besoins nutritionnels, leur dénutrition : causes, facteurs de risques, diagnostics, conséquences, prévention et prise en charge. Dr Drabo Maïmouna Traoré pour sa part, a axé son intervention sur le vieillissement normal, fragilisé et sain.

A. D. SISSOKO