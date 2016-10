Mise en œuvre de l’Accord : LE PERSONNEL DES AFFAIRES ETRANGERES S’INFORME SUR L’EVOLUTION

Au cours de cette session, l’accent sera mis sur les quatre piliers principaux de l’Accord : les questions politiques et institutionnelles, de défense et de sécurité; de développement socio-économique et culturel et de réconciliation, de justice et des questions humanitaires.

Les cadres du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine étaient réunis hier dans la salle de conférence dudit département, pour une session d’information et d’appropriation sur le contenu de l’Accord pour la paix et la réconciliation. C’était à la faveur d’un atelier initié par la Cellule d’appui à la coordination et aux stratégies Sahel et à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation (CASMAP). La cérémonie d’ouverture de cet atelier organisé en partenariat avec le PNUD, était présidée par le secrétaire général du département, Oumar N’Dao.

L’objectif est d’outiller les cadres du département de moyens techniques nécessaires à leur accompagnement dans la mise en œuvre de l’Accord. En effet, l’Accord étant signé, il s’impose à tous, et sa mise en œuvre passe par une parfaite maîtrise et une appropriation de toutes ses clauses. L’organisation de cet atelier qui entre dans ce cadre, s’inscrit aussi dans celui de l’exécution du plan annuel de travail de la CASMAP.

Il s’agit pour les participants d’avoir des échanges interactifs avec le bureau du Haut représentant du président de la République pour le suivi de l’Accord, représenté par Inhaye Ag Mohamed. Celui-ci était chargé, en tant que modérateur, de leur faire le point de la mise en œuvre de l’Accord notamment les avancées, les difficultés, les perspectives, etc.

En ouvrant la séance, le secrétaire général du département, Oumar N’Dao, indiquera que l’information et la familiarisation du personnel du département des Affaires étrangères, sont déterminantes non seulement dans l’activité quotidienne du département mais aussi dans la mise en œuvre de l’Accord.

Selon le modérateur des travaux, Inhaye Ag Mohamed, il a été constaté que l’un des défis de la mise en œuvre de l’Accord, reste son appropriation par les acteurs de sa mise en œuvre mais aussi par tous les Maliens. En ce qui concerne les cadres du ministère des Affaires étrangères, le modérateur trouve qu’il sied que ceux qui sont les artisans du document, et qui en plus sont la porte d’entrée des partenaires, soient bien informés de l’évolution sa mise en œuvre.

