Manuscrits anciens : LE CHANTIER DE L’EXPLOITATION SCIENTIFIQUE EST OUVERT

La salle Kumablon de l’Azalaï Grand hôtel de Bamako a accueilli, les 4 et 5 octobre, « l’atelier de réflexion sur l’exploitation des manuscrits anciens par la recherche : voies, moyens et axes prioritaires ». Organisé par l’ONG Sauvegarde et valorisation des manuscrits anciens pour la défense de la culture islamique (SAVAMA /DCI), cet atelier était présidé par le Dr Mahmoud Zubayr, conseiller à la présidence de la République et ancien directeur de l’Institut Ahmed Baba. C’était en présence notamment du Dr. Abdel Kader Haïdara et de Bazoumana Traoré, respectivement coordinateur et directeur de recherche de l’ONG. Il a réuni une trentaine de participants : les représentants de l’autorité en charge du patrimoine culturel, les spécialistes des manuscrits anciens, les chercheurs et les historiens.

L’objectif recherché de façon générale était de mettre en place des orientations stratégiques pour les cinq prochaines années, en vue d’une meilleure valorisation et une meilleure exploitation des manuscrits anciens du Mali par la recherche scientifique. De manière plus spécifique, l’atelier visait à identifier les besoins des chercheurs du Mali et autres usagers en terme d’intérêt scientifique en rapport avec les manuscrits afin de mieux les appuyer, discuter et déterminer les conditions d’accès aux manuscrits. En second lieu, il faudra déterminer les thématiques stratégiques à étudier dans les manuscrits ; et explorer les voies et moyens pour une meilleure exploitation des manuscrits par la recherche scientifique. Enfin, il faudra favoriser la synergie d’actions entre les acteurs de la sauvegarde des manuscrits, de la recherche scientifique et les partenaires techniques et financiers.

Les participants ont eu droit à des présentations sur : l’état actuel de la recherche scientifique sur les manuscrits anciens du Mali. Cette présentation a fait ressortir entre autres : l’importance de la recherche scientifique autour des manuscrits ; les institutions de recherche scientifique et leur relation avec les manuscrits ; les travaux réalisés sur les manuscrits anciens du Mali et les auteurs de ces travaux ; et les perspectives de la recherche scientifique autour des manuscrits anciens du Mali.

La thématique de la SAVAMA/DCI et ses actions en faveur de l’exploitation des manuscrits a permis d’édifier les participants sur les dimensions de cette ONG. Il a mis l’accent sur les travaux de recherche réalisés, les moyens humains et financiers déployés et les résultats obtenus.

Concernant la collaboration et le partenariat en faveur de la recherche scientifique autour des manuscrits, il a mis en exergue des éléments comme les besoins des chercheurs maliens en rapport avec les manuscrits ; la synergie d’action ; le partenariat externe et surtout les perspectives de collaboration avec la SAVAMA/DCI. Trois questions ont également été soumises à la réflexion : « Quelles sont les thématiques stratégiques et prioritaires à étudier dans les manuscrits, raison et but ? » ; « Evaluation des ressources humaines et financières pour la recherche scientifique sur les manuscrits ? » ; et enfin « Comment favoriser la synergie d’action entre les acteurs de la sauvegarde des manuscrits, de la recherche scientifique et les partenaires techniques et financiers (PTF)?»

Y. DOUMBIA