Mali D’Hier: LE PRESIDENT MODIBO KEITA A KIDAL

L’Essor du mercredi 5 octobre 1966 a relaté les circonstances de la visite du président de la République, Modibo Keita, à Kidal le 29 septembre de la même année. Le chef de l’Etat avait visité la capitale de l’Adrar des Ifoghas après avoir clôturé la conférence économique de la région de Gao dont relevait le cercle de Kidal.

Il était accompagné notamment de son épouse, du président de l’Assemblée nationale et du gouverneur de la Région de Gao. C’est dans la matinée que le président Modibo Keita et sa délégation ont été accueillis aux portes de la ville par les populations sous la conduite du secrétaire général de la section US-RDA, Zacka Racka Dicko, et le commandant de cercle, le capitaine Diby Silas Diarra. Le visiteur de marque fut conduit immédiatement à la nouvelle maternité qu’il a inaugurée.

En souhaitant la bienvenue au président Modibo Keita, le secrétaire général de la section US-RDA, Zacka Racka Dicko a dit toute la joie des habitants de Kidal de pouvoir bénéficier désormais d’une maternité. Il rappellera que cette réalisation résulte d’une promesse du chef de l’Etat lors de sa visite en novembre 1963. « Estimés à 8 millions de francs maliens, les travaux n’ont pu bénéficier que d’un crédit de 3 millions. Le reste des travaux fut réalisé par les soldats et les militants du parti », a précisé Zacka Racka Dicko qui fera savoir ensuite que la maternité comprenait une salle de garde, une salle d’attente, une salle de consultation, une salle de soins, trois salles d’hospitalisation, une lingerie et deux pans de véranda.

Après la coupure du ruban symbolique, ce furent la revue des troupes et des organisations populaires, le salut aux couleurs, le dépôt de gerbes au monument aux morts et la remise des décorations.

Le président Modibo Keita a pris la parole pour exprimer sa joie de retrouver les populations de Kidal et rappeler que sa visite de 1963 s’était déroulée dans des « circonstances difficiles » du fait des « incompréhensions de certains apatrides ». Le chef de l’Etat faisait allusion au mouvement de rébellion de 1963, vite circonscrit. « L’intégrité territoriale a été assurée, l’ordre et la sécurité ont été rétablis », soulignera Modibo Keita.

Le chef de l’Etat ajoutera que sa visite de 1965 s’inscrivait dans le cadre de « la volonté irréductible et inébranlable de la République du Mali de maintenir l’intégrité territoriale et d’assurer à tous les niveaux et dans tous les secteurs l’ordre et la discipline ». La détermination des Maliens à conserver Kidal dans le giron de la République ne date donc pas d’aujourd’hui. Le président Keita le soulignait avec force : « Kidal est une des villes les plus chères aux responsables maliens ».

Le président de la République évoquera ensuite les réalisations qui ont permis de transformer la ville de Kidal, jadis considérée comme un « poste pénitencier où ne devaient servir que les fonctionnaires indésirables ». Il a rendu hommage aux artisans de cette transformation, des fonctionnaires et des militaires. Modibo Keita saluera l’engagement des soldats qui ont montré qu’ils savaient « manier le fusil quand il faut, la daba ou la pioche quand c’est nécessaire ».

Dans l’après-midi, la délégation présidentielle a visité le centre d’accueil, la maison des jeunes, l’école fondamentale, la permanence du parti, le camp militaire, la compagnie sahélienne motorisée, la palmeraie, les champs d’expérimentation de pommes de terre, d’arachide, de mil, de maïs, de canne à sucre et même d’asperge.

Le président de la République a rencontré aussi les chefs de tribus et de fractions nomades du cercle de Kidal. Ces responsables ont exprimé leur attachement au pays et salué les changements qualitatifs en cours dans le cercle.

Ensuite, le chef de l’Etat a présidé à la permanence du parti une séance de travail qui a réuni les membres de la délégation présidentielle et les responsables politiques, administratifs et militaires de Kidal. Occasion pour le secrétaire général de la section US-RDA de faire le bilan des réalisations politiques, économiques et sociales des deux dernières années. Le président Modibo Keita a insisté sur le maintien et le renforcement de l’esprit d’équipe des cadres et militants de Kidal.