Le sud d’Haïti coupé du reste du pays après le passage de Matthew

L’ouragan Matthew progresse ce mercredi 5 octobre vers les Etats-Unis. Il a déjà ravagé une partie de la République dominicaine, mais aussi Haïti, où au moins cinq personnes ont été tuées. Selon un bilan encore provisoire, c’est le sud d’Haïti qui a surtout été touché. Les dégâts sont considérables avec 14 500 déplacés et près de 2 000 maisons inondées. Si à Port-au-Prince, les habitants ont réussi à trouver des abris, la moitié sud d’Haïti est coupée du reste du pays après l’effondrement d’un pont mardi. Elle ne devrait pas être accessible avant samedi ou dimanche.

La force des rafales de vent et les averses, par moment très fortes, ont finalement fait entendre raison aux habitants des zones à risques. Dans l’aire métropolitaine, ce sont surtout les Haïtiens les plus pauvres, ceux qui résident dans les bidonvilles situés en bord de mer, qui ont été se réfugier en grand nombre dans les abris provisoires. Mais les conditions dans ces abris sont souvent plus que précaires : les gens se retrouvent regroupés par dizaines dans des salles vides de toute aide, où il n’y a ni électricité, nourriture ou eau potable.

RFI