Le Parc national du Mali : COMME UN CHARME, SIX ANS APRES

Le Parc national du Mali se porte comme un charme, six ans après son inauguration, en 2010, par l’ancien président de la République, Amadou Toumani Touré, et son altesse Aga Khan, à l’occasion du 50ème anniversaire de l’indépendance de notre pays. Le représentant au Mali du Réseau Aga de Khan de développement, Ferid Nandjee, et le directeur général du Parc national, Yehia Roshdy, l’ont déclaré, hier, lors d’une rencontre avec la presse qu’ils ont co-animée dans les locaux du Réseau.

« Ce projet est une action sociale non lucrative. Le Réseau a mis 12 milliards de Fcfa dans la réalisation de cet ambitieux projet socioculturel», a indiqué Ferid Nandjee. L’objectif étant « de créer un cadre magnifique pour permettre aux nationaux et non-nationaux de se divertir, d’échanger autour de leurs projets de développement et de découvrir en même temps le zoo et le Jardin botanique. En plus, le Parc est un espace de recherche et de réflexion à travers son projet sur la connaissance des arbres dans le Jardin botanique».

Pour le diplomate, la tradition malienne de rencontre et d’hospitalité est respectée car les familles se retrouvent au cœur de la ville pour profiter de la verdure et du Jardin botanique.

Pour sa part, le directeur du Parc national du Mali, Yehia Roshdy, a mis l’accès sur les innovations du site où plusieurs actions ont été réalisées durant les 6 années de son existence. « Le bébé a grandi », a-t-il dit. Cependant, il a catégoriquement contesté le mauvais comportement des jeunes dans le Parc, décrit par certains confrères. Le directeur a aussi ajouté que « le Parc est loin d’être un lieu de débauche car cet espace est bien fréquenté par des personnalités ».

« Nous avons réalisé un espace pour les enfants, un autre pour les nouveaux mariés, un restaurant et une installation semi-automatique pour que les gazons puissent être constamment arrosés», a énuméré M. Roshdy. En six ans, les activités du Parc se sont multipliées et le nombre de visiteurs varie de 10.000 à 15.000 lors des grands événements, comme les fêtes. Il a déploré le mauvais comportement de certains visiteurs qui ne respectent pas les consignes d’hygiène et de santé du Par cet « jettent les ordures partout, sans utiliser les poubelles ».

Sur les questions de sécurité, il a expliqué que le Parc dispose d’un service dédié à cet aspect et que toutes les activités sont sécurisées par les forces de l’ordre, sous l’oeil vigilant des agents de la protection civile.

Le Parc national est situé au flanc de la colline de Koulouba. Il est construit sur une superficie de 7 hectares. Les journalistes ont bénéficié d’une visite guidée du zoo. Toujours dans le cadre de son 6ème anniversaire, la projection d’un film documentaire sur le Mali est programmée le 15 octobre prochain dans le Parc.

A.SOW