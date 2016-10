Laboratoire national de la santé : CAP SUR LE PROJET D’ETABLISSEMENT

Le conseil d’administration du Laboratoire national de la santé (LNS) a tenu jeudi sa 2ème session extraordinaire. Les travaux étaient dirigés par Sékou Oumar Dembélé, conseiller technique au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, qui avait à ses côtés le directeur général du LNS, Pr Benoît Yaranga Koumaré.

La session avait à son ordre du jour, l’examen et l’adoption du projet d’établissement du LNS, et l’adoption du manuel de procédures du laboratoire. Le cout prévisionnel du projet d’établissement couvrant la période 2017-2020, s’élève à environ 3 milliards de Fcfa. Selon Sékou Oumar Dembélé, ce projet d’établissement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des grandes orientations de la politique de santé au Mali, qui impose aux différentes structures de santé l’élaboration d’un projet d’établissement, tous les cinq ans.

Parmi les nombreux défis auxquels le LNS doit faire face, il y a la mise en œuvre de ce projet d’établissement. D’après lui, s’il est adopté, son exécution s’affiche comme une priorité.

Dans la conception et l’élaboration du projet, le laboratoire national de la santé est passé par plusieurs étapes, de l’état des lieux jusqu’à la budgétisation des activités des différents sous-projets techniques, assortie d’une étude de faisabilité.

Quand au manuel de procédures, il s’inscrit aussi dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance des activités par la formalisation.

Son objectif est de contribuer à l’amélioration des pratiques de gestion des ressources humaines, matérielles et financières ; de permettre aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre des procédures de comprendre les dispositions juridiques prévues par les règlements et autres dispositions d’application ; d’assurer aux services en charge de ces questions, une maitrise effective des textes et des règles, en perpétuelle évolution, afin d’aboutir à l’autonomie des acteurs.

En ce qui concerne le maintien de l’accréditation de l’établissement en microbiologie alimentaire, le président du conseil d’administration s’est fortement réjoui avant d’exhorter le Laboratoire à persévérer davantage.

« L’extension du périmètre de cette accréditation à de nouveaux paramètres microbiologiques alimentaires et la recherche de la même performance dans d’autres domaines de compétences du LNS constituent un choix courageux », a jugé le président du conseil d’administration, avant d’ajouter que cela dénote de la détermination à persévérer sur la voie de l’excellence pour le bien-être de nos populations.

F.NAPHO