Kung fu wushu : MAÏMOUNA DIARRA, BON SANG NE SAURAIT MENTIR

Maïmouna Diarra n’a que 15 ans (elle est née le 6 septembre en 2001 à Bamako) mais son nom a déjà franchi les frontières du Mali. Pour son grand baptême du feu sur l’échiquier continental, la jeune athlète a, en effet, frappé un grand coup en remportant la médaille d’or aux Jeux ouest-africains de kung fu wushu dans la catégorie des -60kg. Championne du Mali en tao et en combat et vainqueur de la coupe intercommunale avec l’équipe de la commune I en 2012, Maïmouna Diarra était jusque-là inconnue à ce niveau et personne ne l’attendait à pareille fête. C’est dire si la pensionnaire du Volcan club a surpris son monde en se hissant sur la première marche du podium au Togo en dominant nettement la championne du Burkina Faso. Pourtant, la jeune combattante assure qu’elle n’a pas été surprise par cette médaille d’or et qu’elle ne pouvait se permettre de rater cette première sortie à l’échelle continentale. «Je pratique le kung fu wushu depuis l’âge de 8 ans. C’est la première fois que je suis sélectionnée en Equipe nationale et je ne pouvais me permettre de rater ce baptême du feu», martèle la jeune combattante. «Je suis une passionnée des arts martiaux en général et du kung fu wushu en particulier. Je ne compte pas m’arrêter là et si mon pays me donne l’occasion de participer aux compétitions internationales, je suis sûre que d’autres médailles suivront», ajoutera Maïmouna Diarra. La médaillée d’or des Jeux ouest-africains de kung fu wushu a-t-elle été contaminée par son père, Maître Adama Diarra, lui-même ceinture noire, 2è dan ? Sans hésiter, on peut répondre par l’affirmative pour la simple raison que l’entraîneur de Maïmouna Diarra n’est autre que son propre père qui dirige le dojo Badenya club. C’est là que s’entraîne la petite Maï comme l’appellent familièrement les supporters et c’est sous la houlette de son père qu’elle a gravi tous les échelons jusqu’à la 9è barrette. La médaillée d’or des Jeux ouest-africains s’entraîne 7 jours/7 au Badenya club avec son père où au Volcan club. «Maïmouna a passé sa première barrette en 2010, de cette date à cette année, elle en a obtenu 9. C’est rare de voir ça», témoigne son père. «Quand elle a passé la 9è barrette en 2015, précisera Maître Adama Diarra, elle a été sélectionnée pour le stage international qui a été dirigé par Maître Samba Dème, champion d’Europe 2011 et 2012. Il y avait 145 stagiaires et elle était la seule fille du groupe». Visiblement fier du parcours de sa fille, Maître Adama Diarra dira que Maïmouna Diarra symbolise le kung fu wushu féminin du Mali et que son parcours peut inspirer d’autres jeunes filles du pays. «Avant, ce n’était pas évident pour les filles de pratiquer les arts martiaux, mais la tendance a été inversée. Aujourd’hui, on retrouve des filles partout dans les dojos et à chaque sortie des sélections nationales, les filles obtiennent autant, sinon plus de médailles que les garçons», indiquera Maître Adama Diarra en invitant les autorités et les bonnes volontés à aider la Fédération malienne de kung fu wushu pour la promotion et le développement de la discipline au Mali.

S. B. TOUNKARA