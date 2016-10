Initiative AAA : METTRE L’ADAPTATION DE L’AGRICULTURE AFRICAINE AU COEUR DES ENJEUX DES COP

Lancée la semaine dernière au Maroc, l’Initiative est présentée comme solution ambitieuse et une réponse aux défis climatiques et alimentaires en Afrique

L’Afrique est particulièrement exposée aux sécheresses. Ce qui fait que sur le continent, l’agriculture s’avère être une activité́ risquée pour des millions d’agriculteurs dépendant des précipitations. Or, les sécheresses sont récurrentes.

Le changement climatique ne fera qu’aggraver cette situation car la répartition temporelle des précipitations change, les températures augmentent et les terres arables diminuent.

L’Initiative pour l’adaptation de l’agriculture africaine au changement climatique (AAA) dont le lancement a eu lieu jeudi dernier à Marrakech, au Maroc, vise à freiner cette situation (Réf L’Essor du 30 septembre). Cela, à travers de nouveaux projets et programmes novateurs pour améliorer la gestion des sols, la maitrise d’eau, la gestion des risques climatiques.

L’Initiative ambitionne de mobiliser les fonds climat que les pays développés se sont engagés à verser aux pays en développement dans le cadre des négociations de la COP21.

Ainsi, après son lancement marqué par des tables rondes sur la question de la transformation de l’agriculture africaine, le rôle des innovations technologiques,

institutionnelles et politiques dans l’adaptation de l’agriculture africaine, le rôle des partenaires techniques et du monde de bailleurs de fonds dans la mise en oeuvre de cette initiative, les ministres africains de l’Agriculture se sont réunis vendredi en séance plénière.

Dans son discours d’ouverture de cette séance, le porteur de l’Initiative, le ministre marocain de l’Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhannouch insistera sur le fait que l’Initiative AAA, proposée par le Maroc et adoptée par plusieurs pays africains, représente une solution ambitieuse et une réponse aux défis climatiques et alimentaires. De même qu’elle contribuera à relier le financement climat et la sécurité alimentaire à travers des projets prioritaires permettant de valoriser de manière durable, les ressources naturelles africaines.

« L’initiative Triple A qui nous réunit aujourd’hui et que nous porterons d’une seule voix lors de la COP22, établit pour la première fois le lien entre développement agricole et changements climatiques », a souligné le ministre marocain qui a précisé que l’initiative été conçue pour prendre acte de la vulnérabilité des agricultures

aux changements climatiques en s’appuyant sur l’expérience

de décennies de développement agricole.

Elle est organisée en deux volets, à savoir le volet institutionnel

qui vise à faire entendre la voix de l’agriculture africaine dans les négociations sur le climat et le volet opérationnel qui vise à lancer ou à faire grandir les projets d’adaptation agricole.

« Cette initiative n’existerait pas sans le soutien précieux et engagé de ses nombreux partenaires », a précisé Aziz Akhannouch, en faisant référence

aux partenaires africains, aux institutions financières de développement (Banque mondiale et Banque africaine de développement), à la FAO, à la communauté scientifique, aux ONG et au secteur privé.

A la suite de l’intervention de leur homologue du Maroc, les ministres présents (une trentaine) se sont relayés pour confirmer leur adhésion à cette initiative, puis exposer au parterre de bailleurs de fonds présents les projets de résiliences développés par leurs pays respectifs ainsi que les besoins de financements.

Dans son exposé, notre ministre de l’Agriculture, Kassoum Denon, a rappelé la

volonté politique du président de la République Ibrahim Boubacar Keita, de faire de l’agriculture le moteur de la croissance économique du pays et sa décision volontariste d’allouer 15 % du budget au secteur agricole, un pourcentage qui dépasse de loin la recommandation faite Maputo par les chefs d’Etat africains d’affecter au moins 10% du budget à l’agriculture.

DES PROJETS CONCRETS

ET INNOVANTS. Le ministre Denon a expliqué également la politique agricole du Mali basée sur le développement d’une agriculture intelligente et les projets de résilience développés par le pays qui bénéficie du financement de la Banque islamique de développement (BID), de la Banque mondiale ainsi que de la

BAD. Il s’agit entre autres du Projet de renforcement de la résilience

contre l’insécurité alimentaire au Mali (PRIA), du

Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire

et nutritionnelle au Sahel (P2RS), du Projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la Région de Koulikoro (PRESAN-KL et PRESA-DCI), des programmes d’irrigation de proximité (IPRO).

Autant de projets qui ont besoin d’être soutenus et renforcés financièrement pour prendre en compte toutes des zones vulnérables de notre pays.

En sa qualité de ministre coordonnateur du CILSS, le ministre Denon a également

exposé sur les différents projets et programmes développés par cette organisation pour renforcer la résilience des pays du Sahel aux effets du changement climatique, notamment le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) et le Projet d’appui régional à l’initiative pour l’irrigation au Sahel (PARIIS-SIIP).

Kasoum Denon a ensuite souligné que l’initiative « Triple A » propose d’agir sur deux volets : le volet négociations pour mettre l’adaptation de l’agriculture africaine au coeur des enjeux des COP et obtenir une répartition équitable des fonds climat entre

adaptation et atténuation et le volet solutions pour promouvoir et favoriser la mise en oeuvre de

projets concrets et innovants en matière de gestion des sols, de maîtrise de l’eau agricole, de gestion de risques climatiques et de renforcement des capacités et des solutions de financement.

« L’Afrique et son agriculture sont particulièrement affectées par les changements climatiques, a poursuivi le ministre de l’Agriculture. Mais à travers les projets de résilience dans nos pays, nous sommes en mesure de démontrer qu’elle est pleinement capable de s’adapter et de devenir plus résiliente aux changements climatiques pour relever les défis de la productivité et du développement durable. «Triple A» promeut et soutient trois types de solutions en matière de gestion des risques climatiques. Il s’agit du développement et l’amélioration des systèmes d’observation et de prévision, du développement de l’assurance agricole indicielle, produit d’assurance basé sur des indices météo et satellitaires et enfin du développement des programmes de formation. L’expert négociateur en chef

pour l’Afrique à la COP21, notre compatriote, Seyni Nafo a salué cette initiative marocaine qui met l’agriculture africaine au coeur de l’agenda des COP. « Cette rencontre de haut niveau permettra l’émergence de propositions de

projets spécifiques visant à améliorer la gestion des sols, le

contrôle de l’irrigation, et la gestion des risques climatiques sur le

continent, et de solutions de financement pour accompagner l’Initiative AAA. Il faut briser le cercle vicieux de faibles intrants, faible productivité́, pauvreté́. Les

agriculteurs africains ont besoin de connaissances, d’outils, de techniques et d’institutions réduisant les risques liés aux investissements.

C’est de ça qu’il s’agit et c’est ça que nous allons défendre en novembre prochain, ici même lors de la COP22 », a indiqué l’expert.

Ainsi à l’issue des deux jours de rencontre, les ministres africains en charge de l’Agriculture ont adopté une conclusion appelée « La Déclaration de Marrakech » dans laquelle ils réaffirment leurs engagements à développer toutes initiatives visant à favoriser la résilience aux effets néfastes des changements climatiques sur l’agriculture africaine et leur ferme engagement en faveur de l’initiative « Triple

AAA ».

(Cellule de communication

du ministère de l’Agriculture)