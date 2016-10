Gao : LE FORUM REGIONAL A ETE UN FRANC SUCCES

Gao, la cité millénaire du Songhoy, vient de gagner un gros pari en organisant un forum d’entente régionale du 28 au 30 septembre. Les travaux du Forum étaient placés sous la présidence du gouverneur de Région de Gao, Seydou Traoré. Les activités ont démarré sur la place emblématique de l’Indépendance, le 28 septembre dans l’après-midi, et se sont achevés dans la toute nouvelle salle de conférence du gouvernorat. Au-delà de Gao, des participants ont convergé du Mali entier, de la sous-région et d’ailleurs.

Le forum de Gao, une initiative de la CMFPR I, et a été organisé avec le concours financier du ministère de la Réconciliation nationale, l’apport du cadre de concertation des notables de Gao, et le soutien moral des religieux. Si l’initiative est venue de la CMFPR I, le forum a enregistré la participation des autres mouvements d’auto-défense. Des participants étaient venus du Niger, du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Togo, de la France, des Etats-Unis, et d’Espagne.

Des personnalités civiles et politiques du Mali comme le président de l’association Gina Dogon, Amadou Togo et le professeur Younous Hamèye Dicko, avaient fait le déplacement dans la Cité des Askias.

Le forum de Gao a traité des points comme les questions institutionnelles, la paix et la réconciliation, les questions de DDR et de justice, telles que prévues dans l’Accord pour la paix et la réconciliation, les questions de développement et de gestion des ressources naturelles. De fortes recommandations ont sanctionné les travaux du forum d’entente régionale, allant dans le sens du bien-être des populations du Septentrion. Parmi ces recommandations, l’on peut retenir qu’il est préconisé de rendre plus inclusive, l’application des volets DDR en vue d’enrôler de façon équitable le maximum des jeunes victimes du chômage et donc vulnérables face à l’enrôlement dans les groupes terroristes ; l’érection de tous les anciens arrondissements en Cercles et les Cercles de Bourem et d’Ansongo en Régions, et la transformation de la commune urbaine de Gao en District.

L’un des temps forts du Forum a été la scène de réconciliation entre les frères des mouvements d’auto-défense, notamment Me Harouna Mamadou Toureh et Mahamane Alassane Maïga. Deux illustres fils du Mali et de Gao, qui ont désormais mission de rallumer la flamme du renouveau pour Gao. L’entente scellée autour de Oumar Almahadi dans sa célèbre mosquée, entouré de tous ses autres collègues érudits religieux, et Amadou Togo de Djina Dogon, est porteuse de beaucoup d’espoirs.

Le professeur Younouss Hamèye Dicko dira que le forum de Gao a permis de débattre des vrais des problèmes « du peuple Songhoy » et non des Sonrhaïs. Amadou Togo a noté que la rencontre de fin septembre a été enfin la bonne, rappelant que deux premiers rendez-vous étaient restés infructueux. « Gao restera désormais au centre de tous les regards », a conclu le président de Gina Dogon.

Le gouverneur de la Région de Gao, Seydou Traoré s’est dit comblé avec ces retrouvailles entre les fils de Gao notamment les ténors. « Un grand merci aux imams et à tous ceux qui ont œuvré pour le retour de la paix », a lancé le gouverneur, avant de remercier le ministère de la Réconciliation qui était représenté par un conseiller technique, Ibrahim Assihanga Maïga. Celui-ci s’est réjoui des conclusions du forum.

Pour assurer le suivi des actes posés, une commission de dix membres a été mise en place. Elle est présidée par Ali Badi Maïga, assisté notamment de l’imam Oumar Almahadi et surtout de la battante Fatoumata Aliou Touré. Elle doit veiller sur la mise en œuvre des différents actes programmés.

M.B. CISSE

Amap-Gao