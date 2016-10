Formation, Fitness center : POUR LA DETECTION DE JEUNES TALENTS ET LA FORMATION DES FORMATEURS

Du 29 septembre au 1er octobre 2016, le centre d’entraînement Fitness center a organisé un stage de formation des formateurs pour le renforcement des capacités. L’objectif de ce stage est de donner aux formateurs des éléments essentiels pour qu’ils puissent mieux exercer leur fonction. Pendant trois jours, les stagiaires, une vingtaine, ont suivi des cours sur la formation de base pour toutes les disciplines, la formation spécifique pour les arts martiaux, la technique spécifique pour chaque discipline, la préparation des athlètes, la technologie dans le sport.

Sans compter l’importance de la médecine du sportif, la lutte contre le dopage, les sciences du sport, la gestion des ressources humaines, la psychologie dans le sport et l’identification des talents. Les cours dirigés par cinq formateurs : Gaoussou Soumaré «Mafa», entraîneur de taekwondo, Mamadou Diallo médecin militaire, Fatoumata Diallo, arbitre international et entraîneur de haut niveau, Bréhima Traoré, professeur de psychologie et de management de ressources humaines et Aminata Makou Traoré, ancienne athlète.

Pour l’organisateur du stage, Gaoussou Soumaré, cette formation est un devoir. «Je suis encadreur et j’ai été entraîneur de l’équipe nationale pendant dix ans. J’ai constaté que les entraîneurs du Mali souffrent du manque de formation. On n’a pas la capacité de gestion de ressources humaines, de former des athlètes de haut niveau. C’est pour toutes ces raisons que nous avons initié cette formation», expliquera «Mafa», gérant et responsable des arts martiaux au Fitness center. Le parrain de la formation, Ismaël Sacko soulignera également l’importance de la session pour les techniciens et les athlètes.

«On a espoir que cette formation vous aura donné tous les éléments et tous les outils nécessaires pour devenir de vrais compétiteurs capables de défendre le drapeau du Mali, comme l’ont fait Daba Modibo Keïta et Aminata Makou Traoré. Le premier a été deux fois champion du monde des lourds et la deuxième a été médaillée d’or des Jeux africains», dira Ismaël Sacko. «Aussi, nous espérons que la Fédération malienne de taekwondo va travailler avec l’ensemble des disciplines d’arts martiaux pour détecter de jeunes talents», ajoutera le parrain. Le PDG de Fitness center, Birama Konaré était également présent à la cérémonie de clôture. Crée en 2004, Fitness center est un centre de détection de jeunes talents et de formation qui œuvre pour le développement du sport.

Le centre sert également de site d’entraînement pour les sportifs, toutes disciplines confondues. La salle de sport de l’infrastructure est équipée de vélos, tapis de course et d’appareils de musculation. Les séances de gymnastique, de musculation, d’aérobic, de danse, de taekwondo et de yong mudo font également partie du programme de formation du centre.

L. M. DIABY