Coupe du monde, Russie 2018 : AIGLES, LE CASSE-TETE DE GIRESSE

Bakary Sako, Abdoulaye Diaby et Adama Traoré ont déclaré forfait, alors que les deux gardiens du Stade malien, Soumaïla Diakité et Djigui Diarra et le défenseur central, Mohamed Oumar Konaté n’ont pas obtenu de visas pour la France

En regroupement depuis lundi à Paris pour préparer la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018, l’Equipe du Mali (EDM) a déjà enregistré trois forfaits. Il s’agit de Bakary Sako (Crystal Palace), d’Abdoulaye Diaby (FC Bruges) et d’Adama Traoré (Monaco). Ces forfaits constituent un coup dur pour le sélectionneur national Alain Giresse quand on sait que ces éléments- en particulier l’attaquant du FC Bruges- sont très importants dans le dispositif tactique du technicien français.

Ce dernier doit également compter avec la situation incertaine de l’arrière-latéral de Panathinaïkos, Ousmane Coulibaly, présent dans le groupe mais qui est blessé. L’international malien s’est blessé lors du match de championnat grec, dimanche contre Asteras (3-1 pour Panathinaïkos) et n’a passé que dix petites minutes sur la pelouse. Hier, il devait passer une échographie pour savoir s’il sera opérationnel, samedi contre les Eléphants de Côte d’Ivoire.

L’autre problème concerne les deux gardiens du Stade malien, Djigui Diarra et Soumaïla Diakité qui n’ont pas eu de visas pour la France. Les deux éléments ne pourront pas participer au stage de Paris et rejoindront le reste du groupe à Abidjan, jeudi. Pour les remplacer pendant la mise au vert à Paris, Alain Giresse a fait appel à Aly Yirango (sans club) et Ousmane Dibatéré (SC Amiens). A la fin du stage, les deux gardiens seront libérés par le technicien français. Au moment où nous mettions sous presse, une source proche de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) a indiqué que le défenseur central de RS Berkane, Mohamed Oumar Konaté n’avait pas non plus obtenu son visa pour la France. Un vrai casse-tête pour Alain Giresse.

L. M. DIABY

—

Espagne : LE REAL ET LE BARçA AU BORD DE LA CRISE ?

Une défaite pour les Catalans, un troisième nul consécutif pour les Madrilènes… Les deux grands du championnat d’Espagne ont failli le week-end dernier,

lors de la 7è journée. De simples accidents ?

«Ce n’est pas la crise». En conférence de presse, Zidane a bien tenté d’éteindre le feu, mais il est peut-être déjà trop tard. Son Real est toujours invaincu, mais il n’arrive plus à gagner depuis deux semaines. Une éternité pour un club comme celui-ci… En face, le Barça alterne larges succès et défaites étonnantes. De quoi alimenter les gazettes espagnoles, mais pas assez pour tirer la sonnette d’alarme. Pas encore… La preuve : l’an dernier après sept journée, le Real avait déjà commis trois matches nuls et le Barça, deux défaites. Des contre-performances qui ne les ont pas empêchés pas de truster les deux premières places au classement de la Liga à la fin de la saison dernière, avec respectivement 90 et 91 points. Contre Eibar, le Real Madrid réalisait tout de même un quatrième match nul consécutif, après ceux en Liga contre Villarreal (1-1) et Las Palmas (2-2), puis en Ligue des champions, à Dortmund (2-2). Au Barça, le mal agit comme toujours par à-coup.

Après une défaite surprise au Camp Nou face au promu Alavès (1-2), les Catalans enchaînent les performances convaincantes. Une bonne série stoppée nette dimanche. Ils ont même frisé l’humiliation contre le Celta Vigo, en étant menés 3-0 à la pause. Luis Enrique semblait pourtant méfiant avant d’aborder la rencontre, expliquant que «s’il y a une équipe qui peut mettre en difficulté le Barça, c’est bien le Celta». Et pour cause : ses hommes s’étaient fait humilier par cette même équipe l’an dernier (1-4)…

Un seul être vous manque…Si les deux situations semblent différentes, elles se résument pourtant à un même problème : l’absence d’un homme clé. Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Depuis le début de l’ère Zidane, le Real Madrid a remporté 100% de ses matches avec Casemiro titulaire. En son absence, le pourcentage tombe à 58%… Il s’est blessé le 18 septembre dernier lors de la dernière victoire en date des Merengues, face à l’Espanyol (2-0). Depuis : quatre nuls.

Casemiro n’est pas le plus clinquant des Madrilènes, il est indispensable au Real. Véritable sentinelle, il libère Toni Kroos et Luka Modric d’un certain nombre de tâches défensives. Son remplaçant, le jeune Mateo Kovacic (22 ans), n’est pas (encore ?) aussi efficace. A ce déséquilibre au milieu s’ajoute une «BBC» nettement moins performante. Face à Eibar, Benzema a été inexistant, touchant seulement 5 ballons en 45 minutes. Logiquement, Zidane l’a sorti à la pause. Cristiano Ronaldo et Gareth Bale ne sont pas beaucoup plus incisifs avec trois buts chacun en Liga.

Le néo-champion d’Europe vit d’ailleurs son pire début de saison depuis la saison 2010-11. A leur décharge, ils ont tous les trois connus des pépins physiques qui ont perturbé leur préparation et leur début de saison.