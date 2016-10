Cinéma : ‘DIBI’, L’HISTOIRE D’UNE FIANCEE DEçUE

Des jeunes cinéastes ont décidé de suivre la trace de leurs ainés qui ont donné une renommée internationale au 7ème Art dans notre pays. Ils ont réalisé un court métrage de 13 minutes, intitulé ‘Dibi’ dont la première projection a eu lieu, la semaine dernière, au Cinéma Babemba.

Plusieurs pionniers du cinéma malien dont le cinéaste Souleymane Cissé, Salif Traoré, la comédienne Hélène Diarra ainsi que la jeune génération et plusieurs autres invités ont assisté à l’événement placé sous le parrainage du cinéaste Salif Traoré. « Je suis très honoré d’être le parrain de cet événement », a dit M. Traoré, qui a exprimé sa satisfaction, avant de conseiller et d’encourager les jeunes à œuvrer dans ce sens. Pour M. Traoré, c’est un grand pas pour le cinéma malien si les jeunes ont compris qu’il fallait se regrouper pour donner un résultat, redonner des couleurs et une nouvelle vigueur au cinéma malien.

Le court métrage fiction ‘Dibi’ raconte une histoire d’un grand amour : « Marizette, affectée par le décès de son fiancé et qui tente, à plusieurs reprises, de le rejoindre. Suite à un accident, elle perd conscience et se trouve finalement entre la vie et la mort ». « La vie réserve beaucoup de surprises pour se donner la mort », telle est, dans le film, la philosophie du frère de la fiancée déçue.

Ce film a été réalisé, en février 2016, par Mamadou Papou Cissé, un jeune réalisateur malien et produit par Andrey Diarra. Son tournage, à Bamako puis à Siby, sous les ailes de Kamadjan, dans le Mandé, a duré sept jours. C’est une fiction court métrage qui est un produit purement national. Hélène Diarra a apprécié la qualité du film. « Bien que fait par des débutants, on voit dans cette fiction l’engagement d’aller très loin », a-t-elle dit.

‘Dibi’ de Mamadou Cissé a représenté le Mali, en septembre dernier à la compétition de films fiction, en Côte d’ivoire, lors de la Clap Ivoire. Il a remporté le 2ème prix fiction. Son réalisateur n’en a pas moins déploré l’absence de soutien financier à son œuvre. « C’est l’ensemble des acteurs qui ont décidé de réaliser ce film gracieusement. Il a été soutenu par le Centre national de la cinématographie du Mali (CNCM) », a-t-il précisé.

A. SOW