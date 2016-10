Cameroun : RIGOBERT SONG EST SORTI DU COMA

L’ex-capitaine de l’équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song, 40 ans, victime dimanche d’un accident vasculaire cérébral (AVC), est sorti du coma. Il se trouve «dans un état acceptable», a indiqué le directeur de l’hôpital de Yaoundé où il a été admis.

«Le malade Song s’est réveillé de son état de coma», a assuré le directeur du Centre des urgences de Yaoundé, Louis Joss Bitang à Mafok, dans une intervention sur les antennes de la radio d’Etat. «Nous pouvons affirmer que son état de santé est acceptable», a-t-il ajouté: «Il respire en spontané (et n’est plus sous oxygène). Le saignement cérébral est maîtrisé».

De même source, un avion médicalisé à bord duquel le footballeur sera évacué vers le France est attendu mardi à Yaoundé avec à son bord «une équipe de médecins français». «Toutes les conditions sont réunies» pour l’évacuation et l’avion devrait quitter Yaoundé mardi soir pour Paris où il arrivera mercredi matin, selon Bitang à Mafok.D’après lui, le footballeur sera ensuite transféré à l’hôpital La Pitié Salpêtrière à Paris où il entrera immédiatement «au bloc pour sa prise en charge». Le Cameroun ne dispose pas de plateau technique adéquat pour ce type de prise en charge.