Cameroun : INQUIÉTUDES AUTOUR DE RIGOBERT SONG

Les nouvelles ne sont pas bonnes concernant Rigobert Song. Alors qu’il passait un dimanche paisible, l’ancien défenseur de 40 ans a été victime d’un accident vasculaire cérébral à son domicile et transporté au centre des urgences de Yaoundé par son garde du corps. La famille du sélectionneur de l’équipe A’ du Cameroun et le gouvernement s’activent pour tenter de mettre en place une évacuation sanitaire vers l’Europe, risquée vu son état, sous 48 heures.

« Le cas de Rigo s’avère un peu plus complexe que prévu. Les médecins ont diagnostiqué pas moins qu’une rupture d’anévrisme qui est, en médecine, un accident grave avec 50 % de victimes qui en décèdent et au moins 20 % qui en gardent des séquelles neurologiques… Aux dernières nouvelles, son état est stabilisé. La respiration artificielle a été débranchée. Mais Rigo demeure dans le coma », a expliqué une source proche du dossier au site Camfoot. « Je te souhaite beaucoup de courage et un prompt rétablissement grand-frère », a réagi sur sa page Facebook Samuel Eto’o, qui a été pendant plusieurs années le coéquipier de Song en sélection nationale. Paul Biya, le président de la République, a demandé que le maximum soit fait pour l’ancien défenseur.

Emblématique capitaine des Lions indomptables, « Magnan », son surnom, détient le record de participations à la Coupe d’Afrique des nations avec 8 tournois et 36 matches. Totalisant 137 sélections, Rigobert Song a également disputé quatre phases finales de Coupe du monde (1994, 1998, 2002, 2010). Il avait pris sa retraite internationale en 2010. Il fait partie avec Samuel Eto’o des plus jeunes joueurs à avoir disputé une Coupe du monde. Victime de rumeurs aussi récurrentes qu’infondées sur son état de santé au cours des dernières années, le recordman de participations à la CAN (8 éditions et 36 rencontres entre 1996 et 2010) est hélas cette fois bien souffrant… Le monde du football croise les doigts pour l’ancien capitaine des Lions Indomptables.