Bourem : LA RENTREE SCOLAIRE EST EFFECTIVE

Une commission de supervision conduite par le préfet du Cercle du Bourem, Souleymane Sangaré et composé du maire, Amadou Touré, du DCAP adjoint, Aliou Maïga, des représentants du syndicat des enseignants, des CGS, de l’APE, et des forces armées et de sécurité, a sillonné toute les écoles de la ville, le jour de la rentrée scolaire.

Partout où elle est passée, la délégation a pu constater l’effectivité de la rentrée. Elèves et enseignants étaient en classe et les cours avaient démarré. D’où la satisfaction des autorités administratives, municipales et scolaires.

Selon des sources locales, la rentrée a été également effective dans d’autres communes du Cercle, à savoir, Bamba, Tenera, Taboye. Mais les écoles de certaines localités du Cercle restent toujours fermées à cause de l’insécurité dans la zone.

Par ailleurs, il faut signaler l’ouverture d’un nouveau second cycle de l’enseignement fondamental à Bourem-ville. Il est dénommé second cycle de Haouzorou.

T. M. TOURE

AMAP-Bourem