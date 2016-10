Attaque du camp de la MINUSMA à Aguelhok: UN CASQUE BLEU TUE, 5 AUTRES SERIEUSEMENT BLESSES

La MINUSMA a de nouveau été frappée. La force onusienne au Mali a encore perdu hier un soldat tandis que 5 autres ont été grièvement blessés. En effet, hier vers 14 heures, le camp de la MINUSMA à Aguelhok, dans la Région de Kidal, a été la cible de plusieurs tirs de mortiers. Une force d’intervention rapide de la MINUSMA a immédiatement été déployée après les tirs pour en identifier l’origine.

Deux des véhicules d’intervention ont alors heurté une mine ou un IED et l’explosion a entraîné la mort d’un Casque bleu. Plusieurs autres soldats de la paix ont été blessés, dont cinq grièvement, leur évacuation médicale est en cours pour recevoir les soins appropriés. « La MINUSMA condamne ces attaques perpétrées contre ses forces, et affirme que ces attaques n’affaibliront pas la détermination des Nations unies à soutenir le gouvernement malien, les parties signataires de l’Accord de paix et le peuple malien dans leurs efforts pour parvenir à une paix et une stabilité durables », a déclaré le chef de la MINUSMA. « Le chef de Mission présente au nom de la MINUSMA ses sincères condoléances aux familles du défunt ainsi qu’au gouvernement concerné et exprime sa plus profonde compassion et son soutien aux blessés, en leur souhaitant un prompt rétablissement ».

(Source : MINUSMA)