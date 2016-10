Académie de l’ASB : LES JAUNES PREPARENT L’AVENIR

Le samedi 24 septembre 2016, les jeunes footballeurs de la capitale s’étaient donnés rendez-vous au quartier général de l’ASB à Garantiguibougou pour le traditionnel test baptisé «Test de l’Académie ASB». A la manœuvre, le directeur du projet de l’académie, garant de la méthodologie et de la programmation, N’Guessan Kabran Hilaire Hyppolite N’Ganza. Le programme prévoit des petits matchs de quatre contre quatre sur un espace réduit sans gardiens de but entre les joueurs pour mieux voir la technique individuelle, l’attitude de chacun face au jeu et mieux juger leur attitude avec le ballon. L’Académie ASB a ouvert ses portes en 2015. A travers le projet, les Bamakois veulent préparer l’avenir et permettre aux mômes de concilier le sport et les études. Les jeunes footballeurs qui accèdent à l’académie, sont hébergés dans la grande cour du centre d’entraînement et suivent un programme scolaire et un programme de football à 50-50. «Il y a autant d’heures pour le football que pour les études. Nos joueurs sont inscrits à LPSud de Kalaban Coura. Notre programme de football nous oblige à prendre des cours à domicile pour eux. La journée commence à 7h avec le football. De 9h à 12 h, ils prennent des cours. Après la pause, ils reprennent les cours à 15h et les entraînements vers 17h. Des fois, il y a des cours de rattrapage. Les professeurs peuvent venir vers 19h. Ils vont souvent à l’école pour prendre des cours dans certaines matières, pour les sciences naturelles, c’est un peu compliqué, mais on essaie de faire en sorte que les enfants étudient dans les meilleures conditions possibles», explique le technicien ivoirien de l’académie, Hilaire N’Ganza, qui est assisté par Ibrahim Nimaga et Monzon Coulibaly. Après l’académie, les joueurs poursuivront leur carrière au futur lycée ASB actuellement en construction. Sur le plan footballistique, les jeunes sont formés à la technique individuelle et collective de manière progressive. «C’est la répétition qui fait que ça reste. On a un très bon programme qui a fait ses preuves partout, surtout en Côte d’Ivoire. Ça nous permettra à terme d’avoir de très bons joueurs pour l’équipe première et à coût zéro au recrutement», souligne le technicien. «Dans l’avenir, poursuivra-t-il, nos joueurs viendront de l’académie, il y aura une identité de jeu, un potentiel de joueurs à transférer parce qu’ils seront bien formés pendant sept ans. On espère avoir des internationaux et faire des transferts parce que l’économie du football en demande». «On espère trouver des partenaires pour nous aider parce que pour le moment, c’est le président du club qui prend tout en charge. C’est un grand passionné de football, mais le projet coûte cher et il a besoin de l’aide et de sponsors», conclura Hilaire N’Ganza. Comme le technicien ivoirien, le premier responsable des Jaunes insiste également sur le soutien des partenaires pour la bonne marche du projet. «La scolarité classique ne permet pas aux enfants de pratiquer convenablement le football. Ils ont tendance à délaisser l’école pour le football. Notre académie leur permet de réconcilier les deux. Pour le moment, on n’a pas de sponsors, tout est pris en charge par l’ASB. Le coût du projet est élevé, nous avons besoin de partenaires pour atteindre nos objectifs, dira Ahmadou Nimaga «Amala». L. M. DIABY