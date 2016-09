Yanfolila : LA 7è EDITION DES VACANCES CITOYENNES A VECU

La cérémonie de clôture de la 7e édition des vacances citoyennes à Yanfolila a lieu le 5 septembre sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta.

Trois discours ont marqué cette cérémonie dont ceux du ministre et du président du Conseil national des jeunes, Mohamed Salia Touré. Pour le ministre, les vacances citoyennes sont un cadre approprié d’échanges culturels, d’amitié, d’union des jeunes pour la paix et la réconciliation. C’est pour ces raisons qu’il a souhaité l’institutionnalisation des vacances citoyennes pour faciliter la prise en charge des activités citoyennes. « La jeunesse n’est pas une période de la vie mais un état d’esprit, la victoire du travail sur la paresse, du courage sur la timidité », a ajouté Amadou Koïta. Aussi a-t-il profité de l’occasion pour appeler les jeunes à s’investir afin que notre pays réussisse l’organisation du sommet France-Afrique prévu en janvier prochain à Bamako.

Quant au président du Conseil national des jeunes, il a félicité les jeunes pour avoir relevé le défi de la réussite de cette 7e édition des vacances citoyennes.

« Pour la construction nationale, il nous faut, nous jeunes, moins de discours et plus d’engagement, de dévouement et de volonté de tous à tous les niveaux », a ajouté Mohamed Salia Touré. Enfin il a invité les jeunes à achever les formidables chantiers entreprises à Bandiagara, Bla et Yanfolila, et les responsables à utiliser les jeunes pour la promotion des valeurs de patriotisme, de paix, d’acceptation de l’autre avec ses différentes.

La cérémonie s’est terminée par la remise d’attestions de participation aux jeunes venus de toutes les Régions du pays et des six communes du District de Bamako.

T. TOGOLA

Amap-Yanfolila