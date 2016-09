Visite du ministre de la Justice à La Haye : ECHANGE FRUCTUEUX ENTRE ME MAMADOU ISMAILA KONATE ET FATOU BENSOUDA

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Me Mamadou Ismaïla Konaté, a été reçu à La Haye aux Pays-Bas le 28 août dernier par Mme la Procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Le communiqué qui l’annonce, précise que cette visite s’inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Mali et la Cour pénale internationale.

Au cours de leur échange, ajoute le communiqué, les deux personnalités ont évoqué les voies et moyens permettant de renforcer la coopération, l’assistance et l’appui qu’offre le gouvernement du Mali aux instances de la CPI. En retour, la CPI a souligné sa disponibilité à soutenir les efforts de notre gouvernement, à renforcer les capacités des services de la justice.

De son côté, poursuit le communiqué, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, s’est réjoui de la coopération avec les instances de la Cour pénale internationale pour la tenue du procès d’Al Faqi et exprimé la satisfaction du gouvernement pour la parfaite subsidiarité et les efforts entrepris dans le sens de la lutte contre l’impunité. Me Mamadou Ismaïla Konaté a exprimé aux instances de la Cour pénale internationale, le profond attachement du Mali aux principes et valeurs des droits de l’homme, des droits humains y compris le patrimoine historique et mémoriel.

M. KEITA